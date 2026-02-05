Accordo strategico tra la 'd'Annunzio' e la 'Sangmyung University' di Seoul

L’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara consolida il suo ruolo di protagonista nella strategia di internazionalizzazione accademica verso l’Asia Orientale.

Nell’Aula consiliare del Rettorato nel Campus di Chieti, il Rettore, Liborio Stuppia, ha accolto una delegazione ufficiale della “Sangmyung University” di Seoul (Corea del Sud), capeggiata dalla Rettrice, Chonghee Kim, per la firma di un protocollo d’intesa che si inquadra nel progetto strategico “New Season - Mur Tne”, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), nell'ambito del PNRR, e che ha l’obiettivo di creare un ecosistema di ricerca e didattica che colleghi stabilmente l'Abruzzo ai poli d'eccellenza mondiali, come appunto la “Sangmyung University”.

La firma del protocollo d’intesa - si legge in una nota dell'ateneo - è avvenuta dopo la visita della Delegazione coreana al Campus universitario di Chieti. L’Università coreana, con i suoi programmi d'avanguardia in design, ingegneria e scienze sociali, rappresenta il partner ideale per gli studenti e i dottorandi di Architettura e Ingegneria della “d’Annunzio”, che hanno già avviato periodi di ricerca a Seoul.

Con il nuovo accordo, i Rettori Stuppia e Kim, hanno gettato le basi per progetti ambiziosi che superano il classico scambio Erasmus e ampliano la sinergia in corso. Tra i punti salienti dell’intesa figurano: i corsi di lingua coreana con la possibile apertura presso la “d’Annunzio” di una sede dell’International language and Culture education institute della Sangmyung, che darà l’opportunità agli studenti e al territorio di accedere a corsi ufficiali di lingua e cultura coreana; la doppia laurea (Double Degree), che permetterà agli studenti di ottenere un titolo valido sia in Italia sia in Corea del Sud e, infine, la possibilità per docenti e ricercatori di collaborare su progetti scientifici congiunti.

“La collaborazione con la “Sangmyung University” - ha dichiarato il Rettore della “d’Annunzio”, Liborio Stuppia - è per noi una scelta strategica, poiché l’Asia Orientale rappresenta oggi un fulcro di innovazione e cultura. Offrire ai nostri ragazzi la possibilità di studiare a Seoul e, contemporaneamente, portare la cultura coreana nei nostri campus significa formare cittadini del mondo pronti a sfide professionali globali”.

“Abbiamo conosciuto un Ateneo molto attrezzato in un ambiente naturale bellissimo. - ha aggiunto la Rettrice della “Sangmyung University” di Seoul, Chonghee Kim - Siamo curiosi e aperti anche all’amplia offerta formativa che qui offrite, in sintesi abbracciate il territorio ed il mondo”. Nell’intervento di saluto della Rettrice Kim, è stata molto apprezzata la citazione del più conosciuto motto di Gabriele d’Annunzio, cui l’Ateneo è intitolato, “Memento audere semper”