Investito sul lungomare di Fossacesia, 71enne perde la vita

Un uomo di 71 anni Ã¨ morto questo pomeriggio dopo essere stato investito sul lungomare di Fossacesia.

Franco Di Silverio, residente a Fossacesia, molto conosciuto in zona anche per il suo impegno associativo nell'Anffas, stava attraversando la strada quando Ã¨ sopraggiunta una Fiat 500, condotta da una donna di 50 anni, che lo ha travolto. Sono apparse subito gravi le sue condizioni, vani i soccorsi.

Sul posto personale del 118 (si era levata in volo anche l'eliambulanza) e, per i rilievi, i Carabinieri di San Vito Chietino.