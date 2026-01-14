Nuova tecnologia per l'asta del pesce a Ortona

Il Comune di Ortona Ã¨ stato ammesso in graduatoria per un finanziamento di 950 mila euro, a valere sui fondi Feampa 2021-2027, per la realizzazione della nuova asta elettronica del pesce, un progetto strategico destinato a trasformare in modo profondo il mercato ittico cittadino e a rafforzare la competitivitÃ delle attivitÃ legate alla pesca.

Lâ€™intervento, condiviso e definito insieme alla Cooperativa Armatori e Pescatori di Ortona, introduce un sistema di vendita completamente digitalizzato che consentirÃ di commercializzare il pescato ortonese su scala globale, aprendo il mercato locale a compratori in tutto il mondo attraverso una filiera moderna, trasparente e certificata.

Â«Questo investimento non riguarda soltanto lâ€™innovazione tecnologica, ma una nuova idea di sviluppo per la pesca ortoneseÂ», dichiara lâ€™assessore alla Digitalizzazione e alle AttivitÃ Produttive Simone Ciccotelli. Â«La digitalizzazione dellâ€™asta consentirÃ di valorizzare il nostro pescato, rendendolo accessibile a mercati molto piÃ¹ ampi e garantendo una catena di vendita basata sullâ€™assoluta tracciabilitÃ del prodotto, dalla barca al consumatore finale. Ãˆ un progetto costruito insieme agli operatori del settore, a partire dalla Cooperativa Armatori e Pescatori, e risponde a esigenze concrete di efficienza, sostenibilitÃ e competitivitÃ Â».

La nuova asta elettronica sarÃ accompagnata da un sistema avanzato di tracciabilitÃ che permetterÃ di seguire ogni partita di pesce lungo tutta la filiera, eliminando progressivamente lâ€™uso del polistirolo e introducendo cassette in plastica riutilizzabili. Questi contenitori verranno sottoposti a cicli di lavaggio e igienizzazione, con costi complessivi inferiori rispetto ai contenitori usa e getta e con un impatto ambientale significativamente ridotto. Una scelta che unisce sostenibilitÃ economica e ambientale, rafforzando lâ€™immagine di Ortona come porto attento allâ€™innovazione e alla qualitÃ .

Â«Con questo sistema â€“ prosegue Ciccotelli â€“ il valore del pescato non sarÃ piÃ¹ legato solo al prezzo, ma anche alle informazioni che lo accompagnano. In futuro un cliente seduto al tavolo di un ristorante potrÃ sapere da quale barca proviene il pesce che sta mangiando e in quale punto del mare Ã¨ stato pescato. Ãˆ un cambiamento culturale prima ancora che tecnologico, che rafforza il rapporto di fiducia tra chi pesca, chi vende e chi consumaÂ».

Il progetto si inserisce nel quadro delle politiche regionali sostenute dal Feampa per la modernizzazione dei mercati ittici e delle infrastrutture portuali, con lâ€™obiettivo di rendere il settore della pesca piÃ¹ resiliente, innovativo e sostenibile. Per Ortona si tratta di un passaggio decisivo per rilanciare un comparto storico della cittÃ , accompagnandolo in una fase di trasformazione che guarda al futuro senza perdere il legame con la propria identitÃ marinara.

Un ulteriore finanziamento di 102.000 euro arriverÃ dai fondi statali previsti dalla legge 45/2018 che assegna ai comuni risorse per la messa in sicurezza dei territori. SarÃ utilizzato per la progettazione dellâ€™intervento di sistemazione idraulica dellâ€™area attualmente destinata a parcheggio a ridosso della spiaggia dei Saraceni. Per la realizzazione delle opere lâ€™amministrazione sta giÃ lavorando per accedere a ulteriori risorse.



