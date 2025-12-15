Riabilitazione e benessere: nasce la partnership Sanstefar Abruzzo-Lanciano Sport Center

Favorire percorsi di recupero più efficaci, promuovere l’attività motoria sicura e accessibile e mettere in rete le competenze del territorio a beneficio della comunità. Con questi obiettivi è stato siglato un accordo di collaborazione tra Sanstefar Abruzzo e Lanciano Sport Center, due realtà impegnate quotidianamente nella tutela della salute e nel miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

Grazie alla partnership, gli utenti dei due centri potranno usufruire di un percorso integrato che combina riabilitazione specialistica e attività motoria in ambiente protetto, con particolare attenzione alle terapie in acqua e alla ripresa funzionale. Le strutture del Lanciano Sport Center, dotate di piscina e aree dedicate all'idrokinesiterapia, saranno messe a disposizione dei programmi riabilitativi, mentre Sanstefar offrirà supporto medico e terapico garantito da professionisti qualificati.

L’accordo mira a creare un modello sinergico di presa in carico, capace di accompagnare la persona dalla fase clinica a quella del recupero motorio, favorendo tempi più rapidi di rientro alle attività quotidiane e una maggiore continuità terapeutica. Un percorso che non si limita all’intervento sanitario, ma promuove cultura del movimento, prevenzione e stili di vita attivi.

Entrambe le realtà prevedono inoltre iniziative informative congiunte, attività di sensibilizzazione e momenti di divulgazione presso le rispettive sedi, per rendere sempre più consapevole la cittadinanza sul ruolo dell’esercizio fisico e della riabilitazione personalizzata.

L’accordo sarà valido per l’intera stagione 2025/2026 e rappresenta un passo importante verso la costruzione di una rete territoriale orientata alla salute pubblica, mettendo in relazione servizi, competenze e strutture che possono migliorare concretamente il benessere della comunità.

Franco D’Intino, presidente del Lanciano Sport Center: “Mettiamo così un altro importante tassello sulla strada del settore medicale, su cui vogliamo costruire parte del futuro della struttura, operando già in tal senso con tre chinesiologi e un massofisioterapista del calibro di Antonio Tartaglia. Con noi anche il giovane ma promettente medico Andrea Bartoletti e la sempre presente esperienza di Franco Maria Confalonieri”.

Nella foto: Filippo Zulli, direttore Medico e Nadia Anzideo, direttore Centro Sanstefar Lanciano, e Franco D’Intino, presidente Lanciano Sport Center



