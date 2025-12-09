Cambio della guardia al Comando Militare Esercito Abruzzo Molise

Si è svolta al Palazzo dell’Emiciclo de L’Aquila, sede del Consiglio regionale dell’Abruzzo, alla presenza del Comandante del Comando Territoriale Sud (COMTER Sud), Generale di Divisione Andrea Di Stasio, la cerimonia di avvicendamento alla guida del Comando Militare Esercito “Abruzzo Molise”, tra il Colonnello Marco Iovinelli, cedente, e il Colonnello Alessandro Poli, subentrante.

Rivolgendosi al Colonnello Iovinelli, il Generale di Divisione Andrea Di Stasio ha espresso parole di profonda gratitudine per il lavoro svolto, la dedizione, la professionalità e i risultati conseguiti. Continuando, rivolgendosi al nuovo Comandante, ha formulato gli auguri di buon lavoro, rimarcando l’importanza dei Comandi Territoriali, quali punto di contatto diretto tra l’Esercito Italiano e le comunità locali, per rafforzare la cooperazione e per porre al centro del dialogo i temi della sicurezza, del benessere e della presenza attiva dell’Esercito sul territorio abruzzese e molisano.

I CME sono responsabili non solo della gestione delle attività di presidio, difesa del territorio, degli interventi nei casi di pubbliche calamità e utilità, ma anche della diffusione delle informazioni al pubblico, della promozione dei reclutamenti, del ricollocamento professionale dei militari congedati, della gestione documentale e dello sviluppo e mantenimento della piena capacità di mobilitazione delle forze di riserva.