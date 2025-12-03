Cani nel fango o chiusi in un negozio: la Asl ne salva 15

Vivevano nel fango, circondati da recinzioni fatiscenti e senza una copertura che potesse ripararli davvero dalle intemperie. Altri, invece, erano rimasti chiusi allâ€™interno di unâ€™attivitÃ commerciale non operativa.

Sono in tutto 15 i cani portati in salvo a Fara Filiorum Petri grazie a unâ€™operazione di controllo del benessere animale condotta dal Servizio Veterinario di SanitÃ animale della Asl Lanciano Vasto Chieti, diretto da Giovanni Di Paolo.

Lâ€™intervento, scattato nelle ultime settimane nellâ€™ambito di unâ€™intensificazione della vigilanza sul territorio, ha portato al sequestro preventivo degli animali in due distinte operazioni, con lâ€™ipotesi di reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura.

Il primo intervento: nove cani nel fango

La situazione piÃ¹ critica Ã¨ emersa durante il primo sopralluogo, condotto in collaborazione con i Carabinieri forestali. I veterinari della Asl hanno individuato nove cani di media e piccola taglia costretti a vivere in condizioni di degrado: il terreno era un pantano fangoso, le recinzioni precarie e mancavano strutture stabili per proteggerli. Oltre al contesto ambientale, a preoccupare i sanitari Ã¨ stato lo stato di nutrizione degli animali, giudicati sottopeso. Per poter intervenire e mettere in sicurezza i cani Ã¨ stato necessario lâ€™intervento del magistrato di turno, che ha emesso un decreto di esecuzione. Il provvedimento ha permesso al personale della Asl e ai militari dellâ€™Arma di prelevare gli animali e trasferirli immediatamente nel canile sanitario, dove sono stati sottoposti alle cure necessarie. Al momento si procede contro ignoti.

Il secondo blitz: sei animali chiusi nel negozio

Sempre a Fara Filiorum Petri, una segnalazione arrivata da un cittadino ha fatto scattare il secondo intervento. La Polizia locale ha richiesto il supporto del Servizio veterinario per verificare la presenza di animali allâ€™interno di un esercizio commerciale chiuso. Una volta entrati, gli operatori hanno trovato sei cani. Anche in questo caso Ã¨ scattato il sequestro, convalidato successivamente dal pubblico ministero. La proprietaria dellâ€™attivitÃ , assente al momento del sopralluogo, ma identificata come proprietaria degli animali, Ã¨ stata segnalata allâ€™autoritÃ giudiziaria.

Tutti i 15 cani recuperati sono stati affidati al Canile sanitario di Lanciano per le visite cliniche approfondite e le procedure di rito. Lâ€™attivitÃ di vigilanza del Servizio veterinario di sanitÃ animale non si ferma: sono attualmente in corso altri accertamenti sul territorio provinciale per contrastare il fenomeno del maltrattamento.