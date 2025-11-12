'Caregiver familiari': sostegno economico per l'assistenza a minori con disabilitÃ  gravi e malattie rare

Anche per il 2025 la Regione Abruzzo rinnova il sostegno ai genitori che assistono figli minori affetti da malattie rare o in condizioni di disabilitÃ gravissima. Con lâ€™avviso regionale appena pubblicato, viene confermato e potenziato il contributo economico destinato ai caregiver familiari, con una dotazione complessiva di oltre 1,1 milioni di euro, la piÃ¹ alta mai stanziata finora.

Il beneficio, pari a 10.000 euro per famiglia, Ã¨ rivolto ai genitori inoccupati o disoccupati che garantiscono assistenza continuativa e quotidiana ai propri figli. Le domande potranno essere presentate attraverso lo sportello telematico della Regione Abruzzo entro il 30 novembre 2025.

"Si tratta di una misura importante che riconosce concretamente il valore del lavoro di cura che tante famiglie portano avanti ogni giorno - dichiara lâ€™assessore alle Politiche sociali del Comune di Ortona, Anna Rita Guarracino - Pur trattandosi di un avviso regionale, lâ€™Ente dâ€™Ambito e lâ€™assessorato comunale sono sempre disponibili ad accompagnare e supportare i cittadini nella presentazione delle domande o nella richiesta di informazioni. La nostra attenzione verso queste famiglie resta costante, perchÃ© il loro impegno quotidiano Ã¨ un pilastro del welfare di comunitÃ ".

Per ulteriori informazioni e per lâ€™accesso allâ€™avviso, Ã¨ possibile consultare il sito istituzionale della Regione Abruzzo o contattare i Servizi sociali del Comune di Ortona.