Cimitero e chiesa profanati con scritte sataniche e bestemmie

Amaro e triste risveglio ieri mattina per la comunità di Giuliano Teatino. Nella notte il cimitero è stato profanato con scritte sataniche sul muro perimetrale, profanata anche la Chiesa di Santa Maria dell’Assunta sul cui muro sono state scritte bestemmie.

Venerdì sera, ha raccontato il sindaco Nicola Andreacola, le scritte non c’erano. Alle prime luci del giorno, ieri mattina, la scioccante scoperta. Il primo cittadino ha denunciato l’atto sacrilego in un post su facebook.

Inequivocabili le scritte, per quanto in lingua inglese: «Satana è stato qui» e «Il luogo del diavolo».

Le indagini sull’accaduto sono affidate ai carabinieri della stazione di Miglianico, competenti per territorio, che hanno già acquisito le immagini della videosorveglianza per risalire agli autori degli inquietanti gesti.

Gli ultimi precedenti sono del settembre e del novembre dell’anno scorso. Riti satanici in una ex residenza per anziani a Chieti, il quotidiano Il Centro riportò che erano stati ritrovati una statua della Madonna decapitata, scritte tra cui “benvenuti da Satana”, resti di animali e lumini consumati. Meno di due mesi tentato incendio dell'auto e gomme tagliate al parroco di Civitella Alfedena don William Torres, simboli satanici furono ritrovati sulla porta della canonica.

Nel 2017 fu decapitata e amputata una statua della Madonna, episodio che portò l’allora consigliere regionale Leandro Bracco a proporre una task force regionale contro quella che definì emergenza satanismo. «A dicembre 2015 un crocifisso rovesciato e simboli satanici all’interno della grotta di Sant’Angelo, lungo le gole del Salinello, nella zona di Civitella del Tronto. Tre mesi fa la scoperta di riti inneggianti al Maligno presso il cimitero di Giulianova. Giovedì scorso 10 agosto, sempre nella città giuliese, la decapitazione della statua della Vergine a ridosso del Santuario della Madonna dello Splendore. Vergine alla quale, oltre alla testa, è stato tranciato il braccio sinistro ed entrambi i pezzi non sono stati ritrovati – riportò in un comunicato stampa l’allora consigliere regionale Bracco - Mi ha colpito moltissimo inoltre quanto accaduto la settimana scorsa a Giulianova alla statua della Madonna. Il fatto che i balordi che hanno decapitato e amputato un braccio alla statua della Vergine abbiano anche rubato sia la testa che il braccio stesso della Madonna è un chiaro segnale che non si tratta di vandali ma di persone che praticano il satanismo».

Nel marzo 2021 un cane fu ritrovato sgozzato e bruciato all’interno di un cerchio ad Avezzano. Nel febbraio dell’anno scorso scritte sataniche e statua della Madonna vandalizzata con croci rovesciate e vernice nera a Chieti Scalo e lepre sgozzata nei pressi della Chiesa di Santa Maria a Sant’Omero. Nell’estate precedente vandalizzate con croci rovesciate e altre scritte sataniche tre chiese a Chieti.

Riconducono al mondo del satanismo e dell’esoterismo almeno due vicende di cronaca degli ultimi dieci anni in Abruzzo: la morte a Vasto di Jois Pedone, la cui tomba è stata profanata quasi un anno fa, e la scomparsa di un padre monfortano di Civitella Casanova.