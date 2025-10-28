Tagli ai servizi sanitari, dalla Filcams Cgil richiesta di incontro urgente alla Regione Abruzzo

La Filcams Cgil di Chieti esprime forte preoccupazione per le recenti decisioni di taglio ai servizi esterni della sanitÃ nella provincia di Chieti, in particolare per quel che riguarda gli appalti per facchinaggio, pulizie e sportelli Cup.

"Da tempo - si legge in una nota della sigla sindacale presieduta da Daniela Primiterra - la nostra organizzazione ha segnalato le criticitÃ derivanti da questi tagli, che rischiano di compromettere la qualitÃ e lâ€™efficienza dei servizi sanitari a tutela della cittadinanza.



In passato, abbiamo seguito con attenzione il passaggio dei lavoratori del facchinaggio dalla Asl alla ditta Dussmann, con un taglio del 33 per cento delle ore, scelta che ha impoverito ancora di piÃ¹ i salari, abbiamo lavorato affinchÃ© i posti di lavoro fossero tutelati e nessuno fosse lasciato indietro.



A oggi, non abbiamo ancora ricevuto risposte chiare dalla Asl Lanciano Vasto Chieti alle nostre richieste di incontro per approfondire questa situazione e chiarire le modalitÃ di attuazione di questi tagli. A questo punto chiediamo con urgenza un incontro alla Regione Abruzzo affinchÃ© vengano garantiti trasparenza e confronto su una questione che riguarda il diritto alla salute, i servizi fondamentali e il rispetto dei diritti dei lavoratori.



La riduzione dei servizi non puÃ² essere accettata: una sanitÃ povera di servizi Ã¨ una sanitÃ che impoverisce i cittadini e aumenta le diseguaglianze. Chi paga le tasse ha il diritto di ricevere servizi di qualitÃ e di tutela della propria salute.



Chiediamo quindi un immediato confronto serio e costruttivo per scongiurare ulteriori tagli che metterebbero a rischio la salute pubblica nella nostra provincia".



