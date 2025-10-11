Rinviato a novembre il processo appello bis per Rigopiano

Rinviato al 17 novembre il processo d'appello bis per la strage di Rigopiano che si svolge a Perugia. L'udienza di oggi Ã¨ stata caratterizzata dalla relazione della giudice a latere della Corte d'appello che ha ricostruito i fatti e l'iter giudiziario. Nella prossima Ã¨ in programma la requisitoria del sostituto procuratore generale Paolo Berlucchi. La Corte valuterÃ in quell'occasione eventuali istanze delle parti che comunque al momento non sono state presentate.

"Cerchiamo la giustizia. La veritÃ sappiamo perfettamente tutti": Gianluca Tanda, coordinatore del Comitato delle vittime di Rigopiano e fratello di Marco, una delle vittime di Rigopiano, ha parlato con l'Ansa al termine della prima udienza del processo d'appello bis che si Ã¨ svolta a Perugia. "In questo perimetro ben delimitato sono mancate tante figure, tra le quali la Regione. Oggi sta qui (spiega accennando verso il palazzo di giustizia - ndr) e siamo contenti", ha aggiunto.

"Fin dall'inizio abbiamo puntato sulla Regione - ha detto ancora Tanda - perchÃ© era la grande assente in questo processo, abbiamo sempre sostenuto questa tesi. Ci sono voluti anni ma poi finalmente la Cassazione ha disposto questo processo. Secondo noi oggettivamente hanno avuto delle responsabilitÃ ".