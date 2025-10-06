Partecipa a Ortona Notizie

Sei già registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Nuovi corsi di studi in Abruzzo, ecco le opportunità

Desiati (Cisl Scuola Abruzzo Molise) elenca le novità nel territorio regionale per l'anno scolastico 2026/2027

redazione
Attualità
Condividi su:
Gli studenti abruzzesi per le prossime iscrizioni avranno la possibilità di  scegliere alcuni nuovi corsi di studio, che vanno ad arricchire l’offerta formativa.
 
Lo rende noto Davide Desiati (Cisl Scuola Abruzzo Molise).
 
Per la provincia di Chieti: 
 
1) Liceo delle Scienze Umane presso la sede di Ortona dell’Istituto d’Istruzione  Superiore “Volta” di Francavilla al Mare 
2) Liceo del Made in Italy presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Pantini-Pudente” di Vasto
 
Per la provincia di Pescara: 
1) nuovo indirizzo “Servizi Culturali e di Spettacolo” (4 anni +2) presso l’Istituto  “Di Marzio Michetti” di Pescara 
2) Liceo del Made in Italy (curvatura Del Gusto) e dell’indirizzo “Marketing Territoriale e Comunicazione turistica digitale” (4 anni +2) presso l’Istituto  IPSEOA “De Cecco” di Pescara
 
Per la provincia di L’Aquila
1) attivazione di una sede scolastica del CPIA presso l’Istituto Penale per  Minorenni di L’Aquila, finalizzata a percorsi di alfabetizzazione e di primo  livello per ragazzi dai 14 ai 25 anni 
2) attivazione di un percorso 4 anni + 2 nella filiera tecnologica per gli indirizzi  tecnico e professionale, nonché alla sperimentazione nazionale di Biologia  con curvatura biomedica del Liceo Scientifico, con eventuale estensione al  Liceo Scientifico Sportivo presso l’IIS “Pantini-Liberatore-De Panfilis” di Castel  di Sangro 
3) attivazione nell’ambito dell’indirizzo CAT (Costruzione Ambiente e Territorio)  dell’opzione “Tecnologie del legno nelle costruzioni” presso l’IIS “L. da Vinci – O. Colecchi” di L’Aquila. 
 
La Regione Abruzzo - rimarca Desiati - concluderà l’iter autorizzativo entro il 31 ottobre in modo da rendere disponibili le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027. 
Condividi su:

Seguici su Facebook