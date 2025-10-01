Bronzo per Asd Horton Remex con il master femminile ai Campionati italiani Assoluti di canottaggio a sedile fisso.

Sabato 27 e domenica 28 settembre si sono svolti a Brusimpiano in provincia di Varese, sul lago di Lugano, i 37Â° Campionati Italiani Assoluti specialitÃ gozzo nazionale, indetto dalla Federazione Italiana Canottaggio a Sedile Fisso (FICSF) ed organizzato dalla Canottieri di Porto Ceresio.

42 gli equipaggi iscritti: 8 Junior, 5 master maschili, 5 master femminili, 14 senior femminili e 11 senior maschili. Le societÃ partecipanti: LNI Sestri Ponente, Urania, Scalo Quinto, Gianni Figari, Rowing San Michele, LNI Sestri Levante, GS Ringressi, Borgo Cappuccini, Nautiche Ardenza, ASD Palio Marinaro, Club del Mare, Arolo, Porto Ceresio, Castiglione della Pescaia, LNI Lerici, Porto Antico Pescara, Canottaggio Porto Azzurro, Amatori del Mare, LNI Ortona e Horton Remex.

Horton Remex in gara in 3 categorie con 13 atleti torna a casa con un bronzo nella categoria Master femminile conquistato alle spalle degli equipaggi livornesi dell'Isola d'Elba Amici del mare e Porto Azzurro.

Un terzo posto posto che vale oro per un equipaggio le cui atlete Cira Valentina Pirone, Marilena Seccia e Claudia Seccia con meno di un anno di attivitÃ ben integrate con le veterane Monica Mennitti e Barbara D'Arielli.

Gli equipaggi piuâ€™ giovani: lo junior con i ragazzi Ascanio Mancinelli, Nicola Stefan Capista, Federico Angelone, Manuel Scarlatto e Noemi Lanuti a timone (unico equipaggio junior del centro sud Italia) e l'equipaggio senior femminile con Giulia Grande, Claudia Seccia, Alvita Kavaliauskaite, Stefania Pagliaro e Noemi Lanuti al loro primo Campionato Italiano non sono riusciti a superare le difficili qualifiche al sabato con pioggia e freddo per un posto in finale con il meglio del canottaggio italiano. Si faâ€™ tesoro per il futuro di un'esperienza unica confidenti dei punti di forza di questi equipaggi.

Ci si avvia cosi alla conclusione di una stagione iniziata a gennaio e che ha visto Horton Remex affrontare numerose trasferte per migliaia di chilometri per tutta l'Italia con al seguito il gozzo nero portando a gareggiare numerosi atleti.