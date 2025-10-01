Alzheimer, premiata ricerca della Neurologia di Chieti

Gli studi condotti dalla Clinica neurologica dell’Ospedale di Chieti, in collaborazione con il gruppo di Neurologia molecolare dell’Università “Gabriele d’Annunzio”, hanno meritato il premio come miglior poster nella sezione “Biomarkers” all’ultimo congresso della Società italiana di neurologia per le demenze, che si è svolto a Roma.
La ricerca, coordinata da Stefano Sensi, che combina analisi informatiche e approcci biochimici, indaga la presenza di possibili bersagli non specifici di molecole usate per monitorare l’accumulo a livello cerebrale delle placche senili, un segno distintivo che si osserva nelle prime fasi della malattia di Alzheimer.
Il lavoro offre spunti importanti e apre la strada allo sviluppo di nuove molecole che più fedelmente possano valutare il rischio di malattia in una finestra temporale critica come quella degli stadi iniziali della patologia.