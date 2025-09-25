D'Alessandro(IV): Investimento Renexia a Vasto con ok Marsilio. Il Sindaco di Ortona Angelo Di Nardo deve dimettersi per alto tradimento di Ortona dei suoi amici di partito. Con l'ok della Giunta regionale l'investimento Renexia si farÃ a Vasto, che realizzerÃ un investimento di 400 ,ioni di euro, 1300 posti di lavoro, per la produzione di turbine eoliche. L'investimento era stato giÃ annunciato in passato, ma con l'interesse su Ortona.

"La maggioranza dei cittadini di Ortona ha votato alle comunali ai due centrodestra poi andati al ballottaggio.

Entrambi Di Nardo e Fratino, con i loro partiti in Regione , hanno chiesto voti perchÃ© con loro finalmente Ortona sarebbe tornata a contare : la filiera Conune-Regione-Giverno nazionale tutti di centrodestra, di piÃ¹ la filiera di Fratelli d'Italia Di Nardo-Marsilio-Meloni.

I cittadini pensando che questo fosse un interesse per Ortona hanno votato.

L'investimento di miliardi che porterÃ 1300 posti di lavoro, piÃ¹ l'indotto, andrÃ a finire a Vasto, non a Ortona come si annunciava prima della campagna elettorali.

Questo investimento avrebbe cambiato la storia di Ortona e del territorio, la vita dei giovani, delle famiglie.

Il sindaco di Vasto ha fatto il suo lavoro, si Ã¨ candidato, ha messo sul tavolo disponibilitÃ , ha lavorato per la sua CittÃ e per la sua gente. Il sindaco di Ortona no. E sugli spazi logistici e le connessioni infrastrutturali, con il binario che ora puÃ² entrare in banchina non c'era paragone tra le potenzialitÃ di Ortona rispetto a Vasto.

Con me in Regione non sarebbe mai accaduto, non in una competizione tra localismi, ma entrando nel merito del dossier, degli oggetti prevalenti punti di forza di Ortona rispetto ad ogni altra soluzione. Tanto Ã¨ vero che dai primi annunci la stessa Renexia parlava di Ortona. Il sindaco doveva convocare Renexia, candidare la CittÃ , mettere allo stesso tavolo Marsilio (fratelli d'Italia, il Ministro D'Urso (Fratelli d'Italia) che ha curato il dossier e se serviva la presidente Meloni (Fratelli d'Italia) che Ã¨ stata eletta in Abruzzo. ma a Ortonaa non si amministra in nome e per conto dei cittadini, ma in nome e per conto di Fratelli d'Italia.

Non so se c'Ã¨ ancora da poter fare per recuperare l'investimento , ma il sindaco dovrebbe dimettersi per "alto tradimento" dei suoi amici di partito e di coalizione.

Se fossi il Sindaco Angelo Di Nardo mi dimetterei, consegnerei la fascia a Marsilio, e gli direi che ha 20 giorni per riparare.

Devi decidere Di Nardo: o difendi Ortona o gli amico del tuo partito."

CosÃ¬ in una nota l'ex deputato, giÃ sottosegretario regionale ai trasporti e infrastrutture, Camillo D'Alesando