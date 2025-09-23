Tragedia sul lavoro, dolore per la morte di Rosario Di Palma

E' Rosario Di Palma la vittima dell'incidente mortale sul lavoro avvenuto nella notte alla Prima Eastern di Torino di Sangro.
L'uomo, 51 anni di etÃ , originario di Torrebruna e residente a Vasto, era impegnato nel turno notturno nell'azienda produttrice di materiali plastici per il settore automotive.
Vani i soccorsi per l'operaio. Secondo gli accertamenti svolti all'interno del sito di contrada Carriera dai Carabinieri della Stazione di Torino di Sangro e della Compagnia di Ortona, fatale per Di Palma il trauma da schiacciamento determinato da una balla di juta contenente una tonnellata di polimeri di scarto.
Rosario Di Palma lascia la moglie e due figli.