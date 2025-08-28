Partecipa a Ortona Notizie

Tanica con liquido infiammabile lanciata contro l'ex moglie, scatta l'arresto

Polizia in azione a Lanciano

redazione
AttualitÃ 
Nella mattinata del 27 agosto, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Lanciano hanno dato esecuzione allâ€™ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di un cinquantenne di Lanciano.

Lâ€™uomo Ã¨ stato arrestato per aver compiuto un grave gesto contro la sua ex moglie allâ€™interno di un locale pubblico del centro cittadino, consistente nellâ€™averle lanciato contro una tanica contenente liquido infiammabile. I poliziotti della Squadra Volante, subito intervenuti, non hanno trovato il colpevole sul posto, che si era giÃ  dileguato.

Gli agenti della Sezione Anticrimine riuscivano a ricostruire il comportamento violento e le condotte persecutorie reiterate poste in essere dallâ€™arrestato nei confronti dell'ex coniuge, per cui la Procura della Repubblica richiedeva al Gip del Tribunale di Lanciano di emettere la misura restrittiva, stante la gravitÃ  dei reati commessi. 

Lâ€™uomo veniva rintracciato nel centro di Lanciano, tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale di Lanciano, a disposizione dellâ€™AutoritÃ  Giudiziaria.

