Pescara accende i motori: al via lo Stuntman Show Monster Truck

Unâ€™ondata di adrenalina sta per travolgere lo Stadio di Pescara: lo Stuntman Show Monster Truck, ideato dallo Stunt Drivers Team, si prepara a infiammare il pubblico. Lâ€™evento, in programma dal 20 al 24 agosto 2025, promette cinque serate di spettacoli mozzafiato, gratuiti per i diversamente abili nel pomeriggio del 21 agosto.
Per vivere lâ€™esperienza in prima linea, Ã¨ attiva la prevendita online: con soli 1,50 â‚¬ IVA inclusa, Ã¨ possibile prenotare un biglietto valido per adulti e bambini. Il giorno dello show, presentando il ticket di prenotazione al botteghino almeno 30 minuti prima dellâ€™inizio, si potrÃ acquistare il biglietto ufficiale a una tariffa unica di 10 â‚¬ (invece dei consueti 12 â‚¬â€“15 â‚¬)
Solo per il giorno del debutto il 20 agosto
BIGLIETTO 8,00 â‚¬
Per Adulti e Bambini, anzichÃ© 15,00â‚¬ e 12,00â‚¬
Uno show che travolge i sensi
Cinque serate, un unico palco: il programma Ã¨ un concentrato di spettacolaritÃ . Ogni performance Ã¨ studiata per stupire e coinvolgere. Tra gli highlights:
Auto a due ruote: equilibrio estremo e precisione millimetrica
Drifting spettacolare: derapate avvolte nel fumo dei pneumatici
Parcheggi a testacoda ad alta velocitÃ
Esibizioni con auto americane: potenza autentica e stile inconfondibile
Monster truck show: i giganti su quattro ruote in scena
Acrobazie su moto e quad, camion in impennata, trattori su due ruote: numeri fuori dagli schemi pensati per stupire grandi e piccini.
Una storia di passione e stunt
Dietro lo show, lo Stunt Drivers Team, tra i gruppi di stunt piÃ¹ longevi dâ€™Italia, nato nel 1982 dalla storica troupe Stunt Cars di Oller Togni. Quarantâ€™anni di spettacoli automobilistici, adrenalina e acrobazie hanno fatto di loro un punto di riferimento nel panorama nazionale.
In sintesi
|Dettaglio
|Informazione
|Quando
|Dal 20 al 24 agosto 2025
|Dove
|Zona Stadio di Pescara
|Prevendita
|1,50 â‚¬ per prenotare online
|Acquisto finale
|10 â‚¬ al botteghino (prenotazione necessaria)
|Spettacolo
|Auto, moto, quad, monster truck e acrobazie
|Organizzazione
|Stunt Drivers Team (dal 1982)