Fermo pesca al via in Adriatico, durerà fino al 29 settembre

Il blocco delle attività è scattato il 16 agosto

Attualità
Stop al pesce fresco locale a tavola lungo tutto l’Adriatico con il fermo pesca che comprende l'intero tratto abruzzese.

Coldiretti Pesca evidenzia che il blocco delle attività è scattato dal 16 agosto per concludersi il 29 settembre. Dal 1° al 30 ottobre interesserà, invece, il resto d’Italia, dallo Ionio al Tirreno fino alle Isole.

“Pur con la sospensione temporanea delle attività nelle aree interessate, sulle tavole non mancherà il pesce italiano - sottolinea Coldiretti Pesca - grazie ai prodotti provenienti dalla piccola pesca, dalle draghe, dall’acquacoltura e dalle zone non soggette a fermo.

Il consiglio è controllare attentamente le etichette nei banchi di pescherie e supermercati, così da evitare di acquistare prodotto estero, sempre più presente sul mercato nazionale”.

