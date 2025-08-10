Tekne di Ortona, tutela occupazionale e continuità produttiva le priorità

Raccogliendo l’invito della segreteria provinciale della Fiom Cgil, l’assessore regionale alle Attività produttive e al Lavoro, Tiziana Magnacca, ha organizzato un incontro, in videoconferenza, per discutere della decisione del governo di esercitare la golden power con parere negativo sulla vendita della Tekne di Ortona.

Alla riunione hanno partecipato il sindacato e la rsu aziendale, la proprietà, Confindustria e la struttura regionale dedicata alle crisi aziendale.

L’assessore Magnacca ha ribadito l’attenzione puntuale e costante sulla situazione del sito ortonese, precisando come il presidente Marsilio in primis prema per garantire le migliori condizioni di proseguimento dell'attività dell’azienda sia per la grande importanza strategica che questa azienda riveste per il Paese Italia sia per l’importante a livello occupazionale che garantisce sul territorio. "Pertanto - ha dichiarato Magnacca - sarà nostra cura lavorare per favorire l’interesse dei lavoratori e dell’azienda in questo momento delicato”.

L’assessore ha anche ribadito l’importanza, per tutte le parti in causa, dell’assunzione di un contegno di grande responsabilità in un momento di passaggio particolarmente delicato per Teckne.

L’azienda di Ortona in questo ultimo anno ha migliorato la propria posizione rispetto agli arretrati delle retribuzioni dei dipendenti e verso le banche, recuperando anche diverse posizioni lavorative.

“Ribadisco l’importanza della Tekne per la Regione Abruzzo e il valore delle professionalità delle maestranze. Dobbiamo assicurare - ha concluso - la continuità della produzione per un’azienda con il suo valore strategico”.