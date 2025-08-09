Avviati 24 percorsi post-diploma per formare tecnici specializzati

L’assessore regionale con delega alla Formazione, Roberto Santangelo, informa che è stata pubblicata, nella pagina dedicata dell’Avviso sul sito Coesione Abruzzo, la graduatoria definitiva degli enti di formazione che attiveranno i Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) post diploma.
I corsi sono rivolti a giovani diplomati e adulti disoccupati, con l’obiettivo di formare tecnici specializzati in grado di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro, sia pubblico che privato.
Sono 24 i percorsi IFTS finanziati, per un investimento complessivo di 3.231.560 euro. La partecipazione ai corsi è completamente gratuita.
L’ammissione è riservata a giovani e adulti residenti o domiciliati in Abruzzo, in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- diploma professionale di tecnico;
- diploma di istruzione secondaria superiore;
- ammissione al quinto anno dei percorsi liceali;
- in alternativa, per chi non possiede un diploma, è richiesto l’accreditamento delle competenze maturate in percorsi di istruzione, formazione o lavoro successivi all’obbligo scolastico.
L’assessore Santangelo ricorda che “la Regione prosegue il lavoro avviato con la precedente programmazione POR FSE Abruzzo 2014-2020 – l’ultimo bando IFTS risale infatti al 2017 – con l’intento di consolidare un sistema stabile di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, per innalzare la qualità delle competenze tecniche e scientifiche delle risorse umane”.
Al termine dei corsi viene rilasciata una Certificazione di specializzazione tecnica superiore, riconosciuta a livello nazionale ed europeo, valida anche per:
- ottenere crediti formativi universitari;
- accedere ai concorsi pubblici.
I percorsi IFTS riguarderanno quattro aree professionali:
- Manifattura e artigianato
- Meccanica, impianti e costruzioni
- Cultura, informazione e tecnologie informatiche
- Servizi commerciali