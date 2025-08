Maggiore sicurezza per l'accesso agli ospedali della provincia

Si è tenuta in Prefettura a Chieti una nuova riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Gaetano Cupello, alla quale hanno partecipato il Questore di Chieti, Dott. Marseglia, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Di Caro e il Ten. Col. Casarella per la Guardia di Finanza, oltre al Consigliere Provinciale Moro e al Sindaco di Chieti, Ferrara.

Durante la riunione si è proceduto, tra l’altro, ad una verifica delle misure di sicurezza passiva approntate presso gli ospedali della provincia, oggetto di precedente disamina nel Comitato dello scorso 13 maggio, alla presenza del Direttore Generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Dott. Palmieri.

In particolare, il Comitato ha richiesto un’implementazione delle misure a presidio dell’accesso ai varchi dei triage, con la presenza di guardie giurate particolari o di barriere fisiche, ad esempio sbarre che filtrino l’ingresso dei veicoli nella zona prossima al pronto soccorso, al fine di scongiurare indebite intrusioni che possano degenerare in episodi di violenza a danno degli operatori sanitari.

E’ stato, altresì, richiesto al Direttore Generale di provvedere affinché le immagini dei sistemi di videosorveglianza, installati presso i presidi sanitari della provincia, siano visibili anche presso gli Uffici o Comandi delle Forze dell’ordine territorialmente competenti, garantendo, così, una tempestiva risposta in caso di aggressioni o comportamenti inadeguati assunti dagli utenti dei pronto soccorso.