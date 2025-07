"Guida e basta", Radio Saba Sound e Anas insieme con una nuova campagna

Su Radio Saba Sound in collaborazione con Anas e Polizia di Stato è partita una campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale.

La campagna “Guida e basta”, anche quest'anno caratterizzata dallo slogan “Quando sei alla guida tutto può aspettare”, è realizzata in collaborazione tra Radio Saba Sound, Anas MIT e Polizia di Stato.

La raccomandazione principale resta ferma: no, senza eccezioni, alle distrazioni alla guida, ai comportamenti pericolosi, al mancato rispetto del Codice della Strada.

Lo spot vede come protagonisti tre influencer: Vincenzo Schettini (La Fisica che ci piace), Ruben Bondi (Cucina con Ruben) e Iris Di Domenico (Sono sempre Iris), ripresi mentre stanno per iniziare un video. Ma subito la loro azione rimane in stand- by. Ferma, bloccata, immobile.

Nella seconda scena una ragazza ha appena parcheggiato: scangia la cintura di sicurezza, esce e chiude l'auto con il telecomando, prende il cellulare dalla borsa, lo sblocca e comincia a guardarlo.

In quel momento l'azione dei tre influencer si anima, riprende vita e si muove, come sempre.

In un'epoca di stimoli e messaggi visivi continui, ininterrotti, spesso prioritari a ogni costo, e' fondamentale comprendere che tutto può aspettare mentre si guida.

Lo dicono per la prima volta nello spot Anas tre famosi influencer, che vivono e lavorano con visualizzazioni, connessioni, like e follower.

Lo spot sarà presente anche sui profili social di Radio Saba Sound, Anas e Polizia di Stato: Facebook, Twitter, instagram e sul canale You Tube.

Tutte le informazioni sulla campagna “Guida e Basta” sono disponibili alla pagina: https://guidaebasta.it