Addetti al facchinaggio e OSS, riduzione di lavoro e personale: scatta lo stato di agitazione

Stato di agitazione per i dipendenti della Cooperativa Auriga, addetta al servizio di facchinaggio nella Asl Lanciano Vasto Chieti.

Dal 1° agosto si ritroveranno con un drastico taglio di ore di lavoro. Senza il loro operato, osservano i rappresentanti dei lavoratori, molti servizi subiranno un duro colpo e per questo il 28 luglio protesteranno presso gli Uffici della Asl.

Il sindacato Fsi-Usae di Chieti con il suo segretario Raffaello Villani e tutta la segreteria esprime vicinanza ai lavoratori tutti e ne condivide la giusta protesta.

Stesso problema riguarda il personale OSS: tra pochi giorni, il 31 luglio, ad alcuni operatori scadrà il contratto e non sembra esserci prospettiva di rinnovo.

"In pieno periodo estivo, con le prestazioni in Pronto Soccorso che aumentano in maniera esponenziale, con i reparti che si riempiono di pazienti e con i servizi che si affollano - rimarca Villani - ci troviamo ad assistere ad una riduzione di personale non indifferente.

Questa riduzione comporterà sicuramente un danno a pazienti e reparti, che a causa della mancanza di personale verranno accuditi in maniera molto superficiale perché ci si può ritrovare in turno con un solo OSS che ahimè, non saprà cosa fare prima... Questa mancanza di rinnovi - ipotizza infine Villani - potrebbe portare anche ad un accorpamento di reparti. Auspichiamo che la Asl riveda le decisioni"