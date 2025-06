Il neo sindaco di Ortona Di Nardo incontra Prefetto e Questore di Chieti

Il sindaco di Ortona, Angelo Di Nardo, ha incontrato oggi il Prefetto di Chieti, Gaetano Cupello, e il Questore di Chieti, Leonida Marseglia. Si tratta dei primi contatti istituzionali avuti dal neosindaco, eletto alle ultime elezioni amministrative.

"Questa mattina - afferma Di Nardo - ho avuto il piacere di incontrare il Prefetto e il Questore di Chieti per un primo saluto istituzionale e un confronto aperto su alcuni temi centrali per Ortona e per il nostro territorio. E' stato un momento importante di ascolto e condivisione, in cui ho ribadito la piena disponibilità dell’amministrazione comunale a collaborare in modo costruttivo con le istituzioni dello Stato per garantire sicurezza, legalità, attenzione e opportunità di crescita per il nostro territorio"