Primi impegni istituzionali per il neo sindaco di Ortona, Angelo Di Nardo, eletto alle ultime elezioni amministrative.

Venerdì 13 giugno, alle ore 9:00, il primo cittadino avrà un incontro con il dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo "Francesco Paolo Tosti", Luca Menna. A seguire, alle ore 10:00, parteciperà a una videocall con la Prefettura di Chieti dedicata al Piano di prevenzione incendi, tema di particolare rilevanza per il territorio, soprattutto durante la stagione estiva. Nel pomeriggio, alle ore 17:00, Di Nardo incontrerà il Commissario prefettizio, il viceprefetto Gianluca Braga, per la firma del Verbale di Cassa unitamente ai Revisori contabili.

Lunedì, alle ore 10:00, il sindaco sarà presente all'inaugurazione della 'Spiaggia Inclusiva - Bike to coast for everyone" al Lido Saraceni.

"Il mio impegno da sindaco inizia da temi centrali per la nostra comunità: la scuola, luogo di formazione e crescita, e la prevenzione degli incendi, una priorità che ci tocca da vicino e che richiede collaborazione e pianificazione - afferma Di Nardo - E' con grande piacere, inoltre, che lunedì parteciperò all’inaugurazione della spiaggia inclusiva, un progetto che unisce turismo e accessibilità, due pilastri fondamentali del nostro programma di governo".