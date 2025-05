Cybersecurity, minacce e futuro, un Forum per approfondire

Crimini digitali, intelligenza artificiale, attacchi ransomware, infrastrutture sotto minaccia, aziende in difficoltà e pubbliche amministrazioni sempre più vulnerabili. Ma anche risposte, soluzioni, alleanze. Torna a Pescara l’evento che mette in dialogo mondi diversi – istituzioni, imprese, università e cittadini – attorno a un tema che ci coinvolge tutti: la sicurezza informatica.

Il 20 e 21 maggio 2025, dalle ore 9:00 alle 17:00, il Padiglione Becci del Porto Marina di Pescara ospiterà l’Expo Security & Cyber Security Forum, giunto alla sua nona edizione. L’evento è promosso da Confimi Industria Abruzzo, organizzato da Vae Victis Anri APS e patrocinato da Comune di Pescara, Consiglio Regionale d’Abruzzo, Ordine degli Ingegneri, Ordine dei Giornalisti e Ordine degli Avvocati di Pescara. La direzione scientifica è affidata a Francesco Perna, Associate Partner IBM.

Saranno quattro i temi chiave che verranno affrontati durante l’evento, analizzandoli sia dal punto di vista delle possibili minacce, ma soprattutto sotto l’aspetto fondamentale delle opportunità che rappresentano: Le tecnologie emergenti tra rischio e innovazione: come difendersi da chi usa l’IA per colpire; Le nuove regole europee: come trasformare gli obblighi normativi in leve di crescita; Supply chain sotto attacco: proteggere le interconnessioni vitali delle organizzazioni; Competenze digitali: la sfida di formare chi dovrà gestire le crisi di domani.

Anche quest’anno, l’evento sarà strutturato secondo un format ormai vincente, con un cuore pulsante rappresentato dall’Agenda speech in cui evangelist e relatori si alterneranno sul palco in veri e propri talk show. In particolare, il 20 maggio la parola sarà affidata ad esperti del settore, tra cui Bianca De Teffè (AI Ethics), Lorenzo Nicolodi (Microlab.red), Stefano Chiccarelli (RJ45Lab), Denis 'Jaromil' Roio (post-quantum cryptography), Ranieri Razzante (esperto sicurezza nazionale), Matteo Lo Giudice e Nicolò Monti (intelligenza artificiale), e numerosi accademici, professionisti e manager di IBM, Deloitte, Digimetrica. Il secondo giorno di lavori, invece, il dibattito sarà il momento di ascoltare la voce delle istituzioni con un dibattito che vedrà protagonisti il presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri, il sindaco di Pescara Carlo Masci, l’assessore comunale all’innovazione tecnologica Eugenio Seccia e altri rappresentanti di Regione Abruzzo, FIRA, ASL e amministrazioni pubbliche. L’attenzione sarà focalizzata sull’analisi fatta insieme alla Task Force della Regione con il dipartimento di informatica, dell’attacco Hacker subito dalla ASL1 nel 2023 eccellentemente risolto, come case study e best practice. L’appuntamento del 21 maggio offre un’occasione di importante confronto tra mondo pubblico e privato sulle best practice da utilizzare nelle situazioni di crisis management. I rappresentanti delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni focalizzeranno la propria attenzione su temi come la sanità, la transizione digitale, la protezione dei dati e la responsabilità pubblica.

Ma nell’edizione 2025 di Security & Cyber Security Forum non mancheranno aree speciali ed eventi live che vedranno in scena aziende ed esperti del settore ma anche giovani aspiranti professionisti. L’evento, infatti, prevede anche: una Tech Talk Arena, in cui si darà spazio alle aziende e ai nuovi strumenti della cybersecurity; una Business Contact Area, dove far incontrare l’innovazione e promuovere la collaborazione; l’Hackdriatic 2025, l’evento più atteso dai giovani. Si tratta di un hackathon, organizzato con la partnership tecnica di IR24, che vedrà 100 giovani affrontare sfide e ai quali sarà offerta la possibilità di essere selezionati dalle aziende alla ricerca di nuovi talenti da inserire nel proprio organico.

Per concludere in maniera conviviale la prima giornata, inoltre, torna anche quest’anno il Cyber InOut Party, in programma il 20 maggio alle ore 19:30. Un momento dedicato a chi lavora nel settore e a chi vuole avvicinarsi alla comunità cyber, in cui dedicarsi al networking informale accompagnati da DJ set e degustazioni a cura di Ristorante Zen e Rosarubra Group.

«Questo format così ricco e variegato, ma sempre ad altissimi livelli, ha condotto al successo dell’evento perché la cyber security è una filosofia mentale che ci deve portare a proteggerci sotto ogni punto di vista perché le minacce aumentano, il rischio è sempre dietro l’angolo e quindi conoscere e imparare a difendersi è fondamentale per tutti», commenta Silvia Di Silvio, presidente di Vae Victis. «Ogni anno affrontiamo le novità del settore sia dal punto di vista del dibattito tra esperti, accademici, istituzioni, con focus anche sul piano normativo, che delle novità tecniche con le aziende del settore, senza tralasciare il futuro con l’Hackdriatic che ormai è diventato un modello che sarà replicato anche in altri eventi che ospiteranno il Cyber Security Forum, come l’ICT Solution Day, organizzato da Allnet Italia e in programma il 25 giugno all’Unipol Arena di Bologna».

«È con estremo piacere che anche quest’anno il Comune di Pescara partecipa al Cyber Security Forum, un appuntamento di grande rilievo su un tema attualissimo e strategico come quello della cyber security», commenta l’assessore Seccia. «Lo facciamo con convinzione, aprendo simbolicamente i lavori della manifestazione che si terrà al Porto Turistico, un luogo che ben rappresenta la vocazione all’innovazione e all’apertura della nostra città. La sicurezza informatica è oggi una priorità imprescindibile, non solo per le pubbliche amministrazioni ma per l’intero tessuto economico e sociale. L’obiettivo della nostra partecipazione è duplice: da un lato, rafforzare le competenze interne e la capacità di protezione digitale dell’ente; dall’altro, contribuire a diffondere nel territorio una cultura della sicurezza digitale, rendendo cittadini, imprese e istituzioni più consapevoli e preparati ad affrontare le sfide del presente. Ringraziamo gli organizzatori per aver scelto ancora una volta Pescara come punto di riferimento per un confronto di così alto livello».

«Anche quest’anno Confimi è orgogliosa di promuovere il l’Expo Security & Cyber Security Forum», evidenzia Alessandra Relmi, direttrice di Confimi Industria Abruzzo e co-moderatrice dell’evento, «un’iniziativa di grande rilievo soprattutto in questo momento storico in cui le aziende sono sempre più esposte a rischi sulla sicurezza digitale. Affrontare argomenti di così tanta importanza in maniera costruttiva, con professionisti del settore, anche alla luce delle nuove normative europee, per noi di Confimi è di fondamentale importanza. Crediamo in questo tipo di iniziative e siamo felici di essere in prima linea nell’affrontare tali tematiche».

La partecipazione all’evento, che vede Allnet.Italia e Fortinet come main partner, è gratuita, previa registrazione su www.exposecurity.it. Tutte le attività sono aperte a professionisti, studenti, cittadini interessati e operatori pubblici. Inoltre, in entrambe le giornate della manifestazione, gli incontri dell’Agenda Speech conferiscono crediti formativi per i giornalisti e per gli avvocati (iscrizioni su relative piattaforme).