Fraccastoro: “Azioni a breve termine e soluzioni strutturali per risolvere il problema annoso del parcheggio in aeroporto”

“Ereditiamo, purtroppo, una situazione strutturale deficitaria relativa alla capacità del parcheggio interno all’aeroporto, messa in luce periodicamente nei giorni di maggiore picco, come ad esempio le recenti vacanze pasquali. L’aumento vertiginoso di voli e passeggeri, se da un lato costituisce un fattore di soddisfazione per la nostra Regione, d’altro canto ha acuito una situazione, quella del parcheggio, che potrebbe ripetersi nei prossimi giorni fino al ponte del 1 maggio”. Così il presidente della Saga, Giorgio Fraccastoro interviene in merito agli articoli apparsi sulla stampa locale, relativi al parcheggio del terminal, e prosegue: “Per questa ragione la Saga sta già mettendo in atto soluzioni a breve, medio e lungo termine per affrontare le criticità che si registrano e quelle che si attendono quando, con l’entrata a pieno regime della stagione estiva le destinazioni connesse saranno 21, arrivando ad avere anche fino a 19 voli giornalieri (in partenza)”.

La prima soluzione ha riguardato il recupero immediato di posti auto che venivano utilizzati regolarmente da “non autorizzati”.

La seconda consiste in un investimento del valore di circa 120 mila euro per l’ammodernamento del sistema del parcheggio, che a giorni verrà completato, a cui si sommano circa 50 mila euro, in futuro, per un’assistenza da remoto h24 da parte del gestore, Park It. Per liberare nuovi posti auto, sono in corso valutazioni sul trasferimento delle aree parcheggio riservata per i dipendenti (circa 80 posti) o degli autonoleggi (circa 180) in una zona nelle immediate vicinanze del terminal, in modo da aumentare la capienza dell’area di sosta a pagamento. A lungo termine, infine, è stato stanziato un finanziamento Fsc 2021-2027, da 3,6 milioni di euro (fondi europei tramite la Regione), dei quali 2,7 milioni di euro sono destinati alla realizzazione di un parcheggio multipiano in un’area in via di definizione. Saga ha peraltro già avviato interlocuzioni con imprenditori privati per promuovere un sistema di car valet, come avviene in tutti i grandi aeroporti, al fine di offrire un ampio ventaglio di possibilità ai passeggeri.

“Ringraziamo la Polizia di Stato per l’opera messa in campo nelle giornate in cui si sono registrati i maggiori disagi, come quella di ieri, e confidiamo in una sempre più proficua sinergia anche con gli Organi di Polizia municipale che i Comuni di Pescara e San Giovanni Teatino, con il solito spirito di collaborazione istituzionale, sicuramente metteranno a disposizione, per garantire sicurezza e fluidità del traffico lungo la Tiburtina ed evitare tutti i disagi che si sono creati nella giornata di ieri, per i quali ci scusiamo con tutti gli utenti”, conclude il presidente.