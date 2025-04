Si svolgerà lunedì 28 aprile, a partire dalle ore 10:30, davanti alla sede della Rai Abruzzo, in via De Amicis a Pescara, il presidio "Adesso parliamo noi. Rompiamo il silenzio sui referendum".

L'iniziativa, come si legge in una breve nota, è promossa dal Comitato per il "Sì" al referendum sui quattro quesiti sul lavoro presentati dalla Cgil e dal comitato per il referendum sulla cittadinanza.