Silvio Liberatore nuovo dirigente della Divisione Ferroviaria della Tua Spa

Silvio Liberatore è il nuovo dirigente della Divisione Ferroviaria della Tua Spa.

Ingegnere civile classe 1968, nato ad Ascoli Piceno ma aquilano acquisito, Liberatore è stato nominato a capo della Divisione Ferroviaria nel corso dell’ultimo Consiglio di amministrazione della Tua Spa dello scorso 11 aprile 2025.

Una lunghissima esperienza in Protezione Civile nella Regione Abruzzo, un impegno sul campo in diversi scenari emergenziali (tra gli altri il terremoto dell’Aquila, in Emilia-Romagna, Rieti, coordinatore regionale COVID-19), nonché professore a contratto presso la facoltà di ingegneria dell’Aquila, Liberatore si occuperà anche del trasporto ferroviario, delle infrastrutture e di una serie di investimenti legati ai fondi FSC per la società regionale di trasporti.

Il nuovo direttore della Ferrovia, già in Tua dal 2023 con l’incarico di Dirigente delle Emergenze, sicurezza, ambiente, immobili, continuerà a svolgere anche queste delicate mansioni senza compensi aggiuntivi.

Nel 2015 a Liberatore gli è stata conferita la cittadinanza onoraria dal sindaco di Cavezzo, in provincia di Modena, per “l’ammirevole dedizione e la grande umanità profuse nelle attività di assistenza alla comunità cavezzese in occasione del sisma del 2012”. Il 20 dicembre 2020 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli ha conferito l’onorificenza di Cavaliere per meriti lavorativi.

Già con una solida esperienza diretta acquisita nell’ambito del trasporto su ferro, Liberatore, dal suo insediamento in Tua Spa, ha avviato una stretta collaborazione con la Divisione Ferroviaria che oggi guida, partecipando alle attività di interfaccia con la manutenzione ferroviaria e con quella più operativa della produzione ferroviaria per la definizione degli scenari incidentali, la partecipazioni alle simulazioni di emergenza e alla definizione di diversi aspetti connessi all’ambiente e alla sicurezza.