Ortona, D'Annuntiis: "Ulteriori fondi per la caserma dei Carabinieri"

La Cabina sisma ha approvato l’aumento di 689 mila euro per la caserma dei Carabinieri di Ortona.

Lo comunica l’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti Umberto D’Annuntiis.

Il contributo per l’opera, finanziata nell’ambito del Piano delle opere pubbliche della Regione Abruzzo, diventa così di complessivi 3,3 milioni di euro.

Un aumento importante, frutto del lavoro congiunto tra il Presidente della Regione Marco Marsilio e il Commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli.

“L’incremento del finanziamento rappresenta un passo concreto verso la realizzazione di un’infrastruttura fondamentale per la sicurezza e il presidio del territorio. Come Regione Abruzzo siamo pienamente impegnati a garantire che la ricostruzione non sia solo un ritorno alla normalità, ma anche un’opportunità di rilancio e rafforzamento dei servizi pubblici. – conclude l’assessore D’Annuntiis - Ringrazio il Commissario Castelli, il Direttore Rivera e tutti i soggetti coinvolti per l’efficace sinergia istituzionale che ci ha permesso di raggiungere questo importante risultato”.