Le Imprenditrici di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico sostengono la Senologia dell'Ospedale di Ortona

Ricerca, imprese e centri di cura insieme per il benessere delle donne. Questa la visione che ha portato oggi il gruppo Le Imprenditrici di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico a donare 5.700 euro per la cura e prevenzione del tumore al seno, durante una cerimonia tenutasi oggi 11 aprile al reparto di Senologia dell'Ospedale “Gaetano Bernabeo” di Ortona.

Il Gruppo Le Imprenditrici nelle scorse settimane si è fatto promotore di una raccolta fondi a favore del reparto di Senologia dell'Ospedale di Ortona, riconosciuto come una vera eccellenza nel campo della prevenzione e cura del tumore al seno – in particolare, la Breast Unit di Ortona, certificata EUSOMA dal 2015, diretta dalla dott.ssa Simona Grossi, è una delle 26 in Italia e garantisce standard di alta qualità, aumentando del 18% le possibilità di sopravvivenza delle pazienti.

Nello specifico, il gruppo sostiene il progetto “Integriamoci”, promosso dal reparto di Senologia dell'Ospedale di Ortona e dal Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara.

Il progetto “Integriamoci” mira a diffondere la conoscenza, la prescrizione e l'utilizzo delle terapie integrate in oncologia. Con il contributo del gruppo Le Imprenditrici, sarà possibile rinnovare l’attrezzatura necessaria per la registrazione delle caratteristiche qualitative, quantitative e distributive dell'attività fisica, della sedentarietà e del sonno, fondamentali per il counseling sullo stile di vita. Questo aiuterà a prevenire e trattare gli effetti collaterali delle terapie tradizionali del tumore alla mammella, supportando l’analisi e l’intervento sullo stile di vita, sulla composizione corporea, sulla nutrizione, nonché con l’ausilio dell’agopuntura e delle attività motorie preventive e adattate, in piena sinergia con gli step del percorso clinico-assistenziale offerto dalla ASL alle donne trattate per tumore alla mammella.

Francesca Di Tonno, coordinatrice del gruppo Le Imprenditrici di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, ha dichiarato: "Le donne sono colonne portanti della nostra società. Il loro benessere e salute non possono che essere al centro dell’attenzione anche delle aziende. Questa piccola azione del nostro gruppo si inquadra proprio in una volontà di essere come donne vicine alle donne, nella speranza che il contributo al reparto di senologia di questo ospedale sia solo la prima di una serie di azioni che come imprenditrici del territorio potremo portare a termine."

Il prof. Giorgio Napolitano, del Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara ha sottolineato: “Il contributo erogatoci sarà molto importante ai fini dell’implementazione tecnologica, del supporto delle nostre attività di ricerca e dell’erogazione dell’esercizio fisico adattato, in un contesto di ricerca traslazionale, che si unisce alla pratica clinica. Ciò è importante perché i risultati scientifici da noi ottenuti, unitamente dalle evidenze che ci provengono dalla letteratura, sono da noi combinati al fine di migliorare la salute psicofisica, presente e futura, delle donne che si rivolgono al nostro ambulatorio, in un contesto multidisciplinare. Pertanto, siamo molto grati alle donne di Confindustria per la fattiva sensibilità dimostrata che ci consentirà di aggiungere tasselli importanti a quanto stiamo già facendo.”

Alla cerimonia di donazione hanno partecipato Francesca Di Tonno, coordinatrice Gruppo Le Imprenditrici, Vjera Gutesa (SIA SRL) e Marilena Mariani, segreteria del Gruppo Le Imprenditrici. Ad accogliere la delegazione di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico sono stati la dott.ssa Maria Saveria Tavoletta e il dott. Roberto Politi, entrambi Dirigente Medico ospedale G. Bernabeo di Ortona, la dott.ssa Laura Masini nutrizionista Ambulatori di Medicina Integrata ospedale G. Bernabeo di Ortona e Andrea Di Blasio responsabile Ambulatori di Medicina Integrata G. Bernabeo di Ortona.