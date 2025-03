La giapponese Toppan nuovo maggior azionista della Irplast

Nei giorni scorsi è arrivata la comunicazione ufficiale che il gruppo giapponese Toppan ha acquistato l’80% del capitale azionario di Irplast, mentre il restante 20% resta in capo al Management di Irplast che nello stesso tempo continuerà ad essere alla guida dell’azienda.

Questa acquisizione avviene in una importante fase del Gruppo, che vede la realizzazione di una nuova linea produttiva con tecnologia LISIM presso lo stabilimento di Atessa.

La Filctem Cgil Abruzzo-Molise, la Filctem Chieti e la Rsu Filctem dello stabilimento, ritengono che l’ingresso di Irplast all’interno di un Gruppo di caratura mondiale è di sicuro un fatto positivo e di assoluto rilievo.

Relazioni sindacali solide e investimenti su nuove tecnologie dovranno essere i capisaldi per lo sviluppo dell’azienda, del territorio e soprattutto per la creazione di nuovi posti di lavoro oltre che alla tenuta dei livelli occupazionali.

In questa nuova fase la Filctem Cgil tutta non si sottrarrà alle nuove sfide che ci attendono, al fine di garantire sempre più le migliori condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori, attraverso l’innovazione dei processi, facendo sempre più attenzione alla efficienza energetica, alla tutela dell’ambiente, alla ricerca, alla formazione e soprattutto alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Carlo Petaccia - coordinatore regionale Filctem Cgil Abruzzo-Molise

Emilio Di Cola - segretario generale Filctem Cgil Chieti

Renato Settembrini - Rsu Connect