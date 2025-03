Il direttore generale di Confindustria Maurizio Tarquini Membro onorario del Corpo accademico della “d’Annunzio”

Si svolgerà il 21 marzo, alle ore 10,30, nell’Aula 31 del Campus universitario di Pescara, la solenne cerimonia per il conferimento del titolo di Membro onorario del Corpo Accademico dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara al dottor Maurizio Tarquini, Direttore generale di Confindustria Italia con una solida esperienza nel mondo accademico come Docente incaricato in importanti Atenei italiani.

La cerimonia fa seguito all’unanime decisione adottata dal Senato accademico dell’Ateneo su proposta del Dipartimento di Studi Socio-Economici, Gestionali e Statistici, diretto dal professor Davide Quaglione, fortemente sostenuta dal prorettore per la sede di Pescara, Tonio Di Battista. Tale conferimento si inserisce, inoltre, nel contesto del lancio del nuovo Corso di Studio in Data Analytics per l'Economia e la Società, consolidando l'impegno dell'Università nella promozione dell'innovazione e della formazione avanzata.

La cerimonia vedrà la partecipazione di autorità civili, militari e religiose, oltre agli studenti dell’Ateneo.

L'evento si aprirà con i saluti istituzionali del Rettore, Liborio Stuppia, del Prorettore vicario, Carmine Catenacci, dei Direttori dei Dipartimenti di Economia di Pescara e del Presidente della Scuola di Scienze Economiche, Aziendali, Giuridiche e Sociali della “d’Annunzio”. Saranno inoltre presenti i rappresentanti degli enti patrocinanti, tra cui Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Chieti-Pescara e la Società Italiana di Statistica, che offriranno il loro contributo istituzionale all'evento. Seguiranno le prolusioni del Prorettore Tonio Di Battista e del professor Paolo Mariani, docente di Statistica economica all’Università Bicocca di Milano. Sarà quindi il Rettore della “d’Annunzio”, Liborio Stuppia, a investire il dottor Maurizio Tarquini del titolo di Membro onorario del Corpo accademico.

La cerimonia si chiuderà con la lectio magistralis dell’insignito.

“L’Università “d’Annunzio” - spiega il professor Tonio Di Battista, Ordinario di Statistica e Prorettore con delega alla Sede di Pescara - ha deciso di conferire il titolo di Membro Onorario del Corpo Accademico al dott. Maurizio Tarquini, Direttore generale di Confindustria Italia per il suo straordinario contributo al mondo accademico, economico e sociale, caratterizzato da un impegno costante nella promozione della conoscenza, dell’innovazione e dello sviluppo economico. Ringrazio ancora una volta il nostro Rettore e l’intero Senato Accademico - prosegue il professor Di Battista - per aver accolto subito e con il nostro stesso entusiasmo la proposta di concedere questo alto riconoscimento a quello che sarà tra qualche giorno un nuovo e prestigioso docente della “d’Annunzio”. Sono certo, e con me tutta la Comunità accademica della “d’Annunzio” - conclude il Prorettore Di Battista - che, grazie al valore straordinario della sua carriera ed al significativo impatto che la sua attività ha avuto nel mondo accademico, economico e sociale, la grande esperienza e l’indiscusso prestigio del professor Tarquini continueranno a essere fonte di ispirazione per i nostri studenti, come anche per i docenti e i ricercatori di questo Ateneo”.