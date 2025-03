Cordoglio per la scomparsa del prof. Aldo Ronci

Cordoglio per la scomparsa a Sulmona del professor Aldo Ronci, «studioso attento e acuto dei problemi della nostra regione».

Ad esprimerlo, a nome di tutto il sistema associativo, sono il presidente e il direttore regionale di CNA Abruzzo, Savino Saraceni e Silvio Calice, che sottolineano come per anni Aldo Ronci abbia legato il proprio nome a quello della CNA: «Le sue indagini periodiche, sempre attente e documentate, sull’andamento del credito, sulle esportazioni, sul sistema delle imprese, sulla popolazione e la demografia - solo per citarne alcune - hanno rappresentato per noi, in tutti questi anni, un solido punto di riferimento.

Una base da cui partire per elaborare scelte e riflessioni, nella certezza del rigore del ricercatore che le aveva elaborate» affermano. «Il grande spazio che gli organi di informazione hanno dato in questi anni ai suoi studi – concludono esprimendo la loro vicinanza ai familiari – sta a testimoniare l’interesse che rivestivano per l’opinione pubblica, per il mondo delle istituzioni, e più in generale per la società».