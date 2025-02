Esame capolista per la Victoria Cross Ortona

Sabato 1° marzo, alle ore 15.00, presso lo stadio Comunale di Ortona , la Victoria Cross affronterà l' Unione Sportiva Gissi nella gara valevole per la settima giornata del campionato di Seconda Categoria.

"Ci siamo, domani dopo una settimana di sosta riparte il nostro campionato e ricominciamo affrontando la squadra che è in testa al nostro girone con tutte le credenziali per fare il salto di categoria. Mancano sette partite e questa altro non è che la prima di sette finali (quattro in casa e tre fuori). Abbiamo rispetto di tutte le squadre, ma la paura non ci appartiene, abbiamo visto e dimostrato che possiamo giocarcela contro tutti e sarà così anche domani.

Credo nei miei ragazzi a cui non posso rimproverare niente perché danno sempre il 100%, e sarà così fino alla fine del campionato.

Per battere il Gissi bisognerà fare la partita perfetta, di squadra. Abbiamo bisogno dei nostri tifosi che sono sicuro risponderanno numerosi e, perché no, anche della dea bendata che quest'anno non ci è stata granché amica.

Noi ci crediamo, venite a tifare questi ragazzi perché se lo meritano. Insieme si vince!".

Giampiero Misci

#10annidivictoria #victoriacrossortona #lndabruzzo