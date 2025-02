La sfilata dei Carri allegorici prevista per domenica 2 marzo rinviata a domenica 9 causa previsioni meteo non favorevoli

La sfilata dei Carri allegorici prevista per domenica 2 marzo, considerate le previsioni meteo non favorevoli e la conseguente comunicazione dall’associazione organizzatrice, Ortona Eventi, è stata rinviata di una settimana.

Gli appuntamenti con il Carnevale 205 sono quindi fissati per martedì 4 alle 16.30 e domenica 9 sempre alla stessa ora, con partenza dal piazzale dello stadio comunale in via Giovanni XXIII.

Si segnala che con ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 5 del 28/02/20 è stato disposto il " Divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglia di vetro e lattine e divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine nelle aree pubbliche in occasione della manifestazione denominata "Carnevale Ortonese 2025”

inoltre “ È vietata la vendita e l’utilizzo, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, di oggetti e materiali che possano risultare pericolosi per la pubblica incolumità, quali ad esempio bombolette spray, manganelli, petardi, giochi pirici, e altri simili o assimilabili”