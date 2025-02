ViabilitÃ : al via interventi di manutenzione straordinaria sulla SP 127 Paglieta-Atessa per 265.000 euro

Prenderanno il via a breve i lavori di messa in sicurezza dei tratti più ammalorati della SP 127 Paglieta-Atessa. Il settore Viabilità della Provincia di Chieti ha formalizzato il 13° contratto attuativo dell'Accordo Quadro 2023-2026 per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali, che prevede interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza nel tratto compreso tra il km 7+000 e il km 10+100 della SP 127.

I lavori, per un importo complessivo di 265.000 euro, consisteranno nella sistemazione della pavimentazione stradale, nel ripristino della segnaletica orizzontale e nella corretta regimazione delle acque meteoriche, con un'attenzione particolare ai tratti maggiormente compromessi dall'usura e dagli agenti atmosferici.



Il contratto attuativo è stato formalizzato nell'ambito dell'Accordo Quadro 2023-2026, che ha un valore complessivo di oltre 9,4 milioni di euro, aggiudicato tramite procedura aperta all'ATI Marinelli Umberto, Cogemar ed Eurosignal. L'impresa esecutrice si è impegnata a completare i lavori sulla SP 127 entro 30 giorni dalla consegna del cantiere, che avverrà a breve.



"La manutenzione delle strade provinciali è una priorità della nostra amministrazione per garantire sicurezza ed efficienza nella mobilità dei cittadini e delle imprese locali. Questi interventi sono parte di un piano più ampio volto alla riqualificazione della rete viaria della nostra Provincia, nonostante i tagli agli enti locali del Governo Meloni che limita fortemente le risorse destinate ai territori, come nel nostro caso", commentano il Presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna e la consigliera delegata alla viabilità dell'area del medio Sangro Marianna Apilongo.