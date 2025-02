Il Concorso Fotosub See in the Sea UW International Photocontest OrtonAmare 2025 di Ortona sbarca all’ EUROPEAN DIVE SHOW di BOLOGNA

Sabato 22 FEBBRAIO in occasione della 30ma edizione dell’European Dive Show di Bologna, Ortona Sub è stata invitata a presentare la Cerimonia di Premiazione del Concorso Fotosub See in the Sea UW International Photocontest OrtonAmare 2025 giunto alla sua quindicesima edizione.

Sul prestigioso Palco Ferraro il Presidente Paolo De Iure ed il Direttore Tecnico Giuseppe Pignataro, hanno premiato i vincitori selezionati della giuria composta da campioni della fotografia subacquea del calibro di M. Roscigno, P. Vassallo e P. Formis, con un’opera di scultura realizzata appositamente dal Maestro Valter Polleggioni.

“E’ stata un’emozione unica presentare See in the Sea in un contesto così importante a livello internazionale.

Un riconoscimento che premia le competenze, il lavoro e la passione del Direttivo Ortona Sub che da 35 anni offre la possibilità di ascoltare le storie del Mare.

See in the Sea è l’unico Concorso di fotografia subacquea Italiano attivo, il più longevo, il più prestigioso e vanta numeri insospettabili per un progetto partito come una scommessa, forse un pò folle, e diventato un prodotto di livello mondiale.” – commenta il Presidente Paolo De Iure

Tanto per esprimere alcuni dati significativi: oltre 800 autori in gara (Usa, Uk Grecia, Spagna Belgio, Cina, Korea, Taiwan, Singapore, New Zeland, Germania, Cile, Norvegia…) un archivio di 9000 immagini di incredibile valore tecnico, scientifico ed emozionale, un montepremi che ha offerto oltre 40 viaggi intercontinentali, 45 giudici europei tra cui numerosi campioni del Mondo e detentori di innumerevoli titoli Europei e nazionali, ospiti del calibro di Folco Quilici, Enzo Maiorca, Francesco Sena, Claudia Capodarte, Cristina Freghieri, collaborazioni con Istituto Talassografico di Taranto, partocinio dell’Accademia delle Scienze e Tecniche Subacquee di Ustica.

“Siamo orgogliosi di questo successo, era un piccolo sogno nel cassetto poter essere invitati all’Eudi Show, lo è ancor di più perché ASD Ortona Sub ASP ottiene questo risultato con il suo lavoro, senza alcun contributo pubblico e solo grazie all’aiuto di chi crede in questo progetto.

Certo, per un Concorso che nel suo payoff si chiama OrtonAmare, declinando il nome della nostra città con il suo Mare in un legame d’amore, doversi traferire a Bologna è una scelta sofferta, ma inevitabile per i costi altrimenti insostenibili nelle poche strutture locali e un interesse sempre abbastanza tiepido da parte di istituzioni e grande pubblico.

Purtroppo la nostra passione viene vissuta in un contesto complicato ( sembra incredibile ma in 35 anni di attività come istruttore, non ho mai insegnato ad Ortona per la carenza cronica di una piscina…migrando a Casoli, Francavilla Lanciano, Chieti Pescara…) e sono stati pochissimi coloro che hanno percepito le tante possibilità che un prodotto, assolutamente unico in Italia, potrebbe offrire se letto in chiave di promozione ed educazione ambientale.

Ci piace pensare - sottolinea il Presidente Paolo De Iure - che questo immenso patrimonio di immagini e video possa essere messo a disposizione di chi voglia scoprire aspetti incredibili di un universo fragile e misterioso che solo attraverso la conoscenza e la divulgazione potremmo provare a salvare.

Ortona Sub continua comunque il suo viaggio nel blu e presto inizierà i suoi corsi di immersione con bombole e apnea e le giornate di immersione in piscina per i bambini.

Il mio sogno è incontrare nuove passioni, travolgenti come lo è stata la mia, che vogliano coinvolgersi per aiutarci a navigare verso altri orizzonti, prendendo il testimone di quanto abbiamo saputo creare, …sarò un inguaribile romantico ma ci credo ancora…”

da c.s.