Valorizzazione Cammini d'Abruzzo

Il comune di Ortona, in virtù di due delibere del Commissario straordinario, adottate con i poteri della Giunta n. 525 e n. 526 del 19 febbraio scorso, partecipa all'avviso pubblico della Regione Abruzzo per la "Valorizzazione dei cammini d'Abruzzo con potenziamento delle infrastrutture e dei servizi" con l'obiettivo di finanziare interventi di miglioramento della fruibilità e promozione dei cammini.



Due i progetti presentati:

Il cammino di San Tommaso ideato ideato e promosso dall'Associazione "Il Cammino di San Tommaso APS", di cui Ortona è comune capofila, e il "Cammino di Margherita d'Austria" ideato dall'Associazione "La Storia in Cammino APS ETS" in cui comune capofila è Fossa.



Il finanziamento complessivo, messo a disposizione dal bando, è pari a 2.500.000 euro, ripartito in quattro annualità (2025/2028). La scadenza è fissata al 27 febbraio.



Il cammino di San Tommaso è un itinerario spirituale, culturale, naturalistico che collega Ortona, custode delle spoglie dell'Apostolo Tommaso, alla basilica di San Pietro a Roma. Un percorso di circa 316 km e 16 tappe che attraversa longitudinalmente l'intera dorsale appenninica e iscritto nel Registro regionale dei Cammini, al nr. 7. Il Cammino viene percorso annualmente da centinaia di pellegrini e dal 2013 a oggi sono state rilasciate 4054 Carte del Pellegrino che certifica la percorrenza del cammino, delle quali il 55% in favore di stranieri, di cui il 37% extra-europeo; il Cammino risulta già pienamente accessibile, ma necessita di interventi mirati di miglioramento e valorizzazione. Gli interventi che si intendono realizzare riguardano: miglioramento dei percorsi, inclusi lavori di ripristino della percorribilità, installazione di segnaletica direzionale/informativa, dispositivi di sicurezza e primo soccorso, digitalizzazione dei percorsi e orientamento innovativo;adeguamento della fruizione turistica del cammino,promozione turistica, attraverso strumenti digitali, campagne di comunicazione, azioni di promo-commercializzazione e organizzazione di eventi gratuiti. E' stato redatto a questo scopo un protocollo d'intesa tra l'associazione e il comune di Ortona.



Il "Cammino di Margherita d'Austria" è ,invece, in fase di iscrizione nel Registro regionale. Per la partecipazione è stato redatto un protocollo d'intesa che formalizza le modalità operative tra il comune capofila, Fossa, l'associazione "La Storia in Cammino APS ETS" e i comuni sottoscrittori. La partecipazione avviene in questo caso con un progetto che prevede la realizzazione di un'area di sosta ecosostenibile nel comune capofila, segnaletica dedicata del percorso, creazione di un'APP con geolocalizzazione, tracce offline, link diretto a GeoResQ e tour esperienziali, potenziamento del sito web https://www.ilcamminodimargherita.com, Brand Identity, Comunicazione & Marketing strategico, partecipazione a fiere di settore, la realizzazione, messa in scena e distribuzione nazionale ed europea dello spettacolo teatrale "La Signora delle Fiandre" tratto dal libro candidato al Premio Strega di Giulia Alberico.