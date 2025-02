"Unaltravisione", rassegna di film d'essai al Cinema Zambra di Ortona

Da giovedì 27 febbraio e per tutti i giovedì successivi fino al 3 aprile, alle ore 21.00, Unaltroteatro, con un gioco di parole, presenta "Unaltravisione", ossia la rassegna di film d'essai al Cinema Zambra di Ortona (Ch).

"La scelta dei film per questa rassegna – spiegano Lorenza Sorino e Arturo Scognamiglio – nasce da un'idea che abbiamo da almeno un anno, ma che come tutte le cose ha bisogno di una spinta per prendere il via. E questa spinta è arrivata da una proposta del 'Gruppo di Lettura d'Abruzzo' e la loro richiesta di poter vedere film di Pasolini al termine del percorso di lettura. Da qui la scelta di Pasolini e Lynch: due nomi che sono apparentemente di nicchia ma che in realtà conoscono anche i giovani. Confidiamo in un feedback da parte di tutti quegli appassionati di cinema che negli anni ci hanno chiesto una rassegna di film d'essai per tenere vivo un confronto e progettare insieme la prossima rassegna di Unaltravisione".

La rassegna prevede sei appuntamenti ed è parallela alla classica programmazione di prima visione; "Incontriamo Pasolini", con questo invito si parte il 27 febbraio con la prima proposta: "Accattone"; si prosegue poi il 6 marzo con "Mamma Roma" ed il 13 marzo con "Il Vangelo secondo Matteo".

"David Lynch, il visionario", regista impareggiabile di colossal come "Velluto blu" o l'intramontabile "Twin Peaks", venuto a mancare lo scorso 16 gennaio 2025, sarà proposto a partire dal 20 marzo con "Mulholland Drive"; si prosegue con "Fuoco, cammina con me" previsto per il 27 marzo e si conclude con "The Elephant man" il 3 aprile.