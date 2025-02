IL PRIMO CORSO DI SCRITTURA CREATIVA A ORTONA

Ha preso il via il primo corso di scrittura creativa proposto dall'associazione "Il Comune delle Idee" con un workshop gratuito condotto da due grandi e affermati autori ortonesi Romano De Marco e Antonio Tenisci.

Presso la sede dell'associazione uno dei soci fondatori, l'ex sindaco Leo Castiglione, ha accolto gli iscritti di questo percorso di scrittura che attraverso 6 lezioni propone di scoprire i meccanismi creativi che danno vita ai romanzi di genere thriller e storico «una grande opportunità che grazie alla disponibilità dei due scrittori ortonesi la nostra associazione ha potuto proporre a tutti gli amanti della lettura e della scrittura – sottolinea Leo Castiglione – e la risposta è stata positiva con iscritti anche da fuori città».

Durante gli incontri, della durata di due ore ciascuno, si parlerà di come districarsi tra i meandri della scrittura di genere, quali sono le regole da seguire per poter impostare un buon romanzo, quali le attenzioni necessarie a delineare i personaggi delle storie. Ma l'attenzione sarà dedicata anche al "dopo" la scrittura, ovvero tutto ciò che riguarda la revisione delle bozze, l'editing, il mondo delle agenzie editoriali e consigli di lettura dei testi di riferimento per il genere thriller e storico.

L'iniziativa si inserisce nel solco delle attività che sin dalla sua nascita nel 2016, l'associazione "Il Comune delle Idee" ha proposto ai propri soci e a tutta la comunità ortonese e che con il rinnovo del nuovo direttivo è stata programmata insieme ad altre iniziative.

«Infatti – sottolinea il presidente dell'associazione Antonello Di Deo –

siamo già impegnati per organizzare l'appuntamento di metà marzo con una serata di beneficenza al Teatro Tosti di Ortona per raccogliere fondi da destinare ad associazioni che operano nel sociale».

c.s.