FSI-USAE, delegazione territoriale con il segretario Lello Villani al Congresso nazionale di Cervia

Delegazione territoriale della sigla sindacale del comparto della sanità FSI-USAE di Chieti, con il segretario vastese Lello Villani, al Congresso nazionale di Cervia, tenutosi domenica scorsa.

"Un’insieme di tante cose - si legge in un resoconto dell'appuntamento pubblicato su assocarenews.it -: tanta formazione, tanti delegati, tante persone, tanti comparti, tanti i problemi di cui si è discusso nei dibattiti, tante le proposte che sono scaturite in un confronto aperto e sincero che ha confermato la forza e la vitalità della FSI-USAE: un’organizzazione in cui i lavoratori non sono numeri, ma persone, riconosciute e valorizzate per il loro impegno quotidiano.

La conferenza di organizzazione della FSI-USAE si è rivelata anche un momento di straordinario valore per tutti gli associati che hanno scelto di mettersi in gioco nella prossima battaglia per il rinnovo delle RSU.

