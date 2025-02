Ater di Chieti pronta a ricostruire le palazzine di piazza 28 Dicembre

Dopo che Regione Abruzzo ha comunicato la concessione di 4 milioni di € a valere sui Fondi FSC “Accordo di Coesione 2021-2027”, nell’ambito di una più generale assegnazione di 20 milioni di € alle cinque Ater abruzzesi, la struttura tecnica si è messa al lavoro per predisporre la documentazione richiesta e dare avvio al cronoprogramma per attuare i due interventi selezionati per “Iniziative cofinanziate dal FSC 2021-2027”.

La prima e più importante azione riguarderà la città di Ortona, alla quale con delibera di C.D.A. dello scorso 11 febbraio, Ater Chieti ha scelto di destinare 3,7 milioni alla ricostruzione delle palazzine di Piazza 28 Dicembre, dove 24 appartamenti vennero evacuati nella notte tra il 6 e 7 ottobre 2020, a seguito di un cedimento strutturale con grave pericolo di crollo.

Ricordiamo che in quell’occasione con una formidabile azione tra Regione, Ater, Ufficio Casa e Amministrazione Comunale di Ortona, con interventi di protezione civile e riprotezione degli utenti, in soli due mesi ATER Chieti ristrutturò e approntò 24 alloggi dove furono trasferite le famiglie sloggiate in quella notte e nei giorni successivi. Ater Chieti anche allora era rappresentata dal Presidente Tavani, il quale si era impegnato a mettere a terra i massimi sforzi per restituire abitazioni e sicurezza in quel popoloso quartiere ortonese; furono valutate anche iniziative con la legge Superbonus, non andate a buon fine, ma che garantirono all’azienda di dotarsi un progetto esecutivo cantierabile, che oggi viene candidato per essere finanziato a valere sui fondi FSC 2021/2027. Il Presidente Antonio Tavani e i consiglieri Assunta Fagnilli e Alessandro Mantini esprimono soddisfazione: ” Si può dare avvio ad una nuova fase, che non sarà brevissima, ma nel giro di tre anni le tre palazzine evacuate potranno lasciare lo spazio ad un nuovo immobile di 24 appartamenti, perfettamente a norma sismica ed ad alta efficienza energetica, così come lo spirito dei fondi FSC di Regione Abruzzo chiede”.

Ulteriori risorse potrebbe essere garantite ad ATER CHIETI dalla nuova programmazione FESR 2021/2027 di prossimo avvio, sulla quale la struttura del competente servizio regionale sta già lavorando.