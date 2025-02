Pronto intervento dei Carabinieri Forestali a Pizzoferrato : salvati quattro cuccioli

Un tempestivo intervento dei Carabinieri Forestali del Nucleo di Villa Santa Maria ha permesso di salvare quattro cuccioli di cane abbandonati nei pressi del complesso turistico "La Valle del Sole" a Pizzoferrato (CH).



Martedì 4 febbraio , intorno alle 16:30, la Centrale Operativa dei Carabinieri di Lanciano ha ricevuto la segnalazione di un cittadino riguardo all'abbandono dei cuccioli. I militari si sono immediatamente recati sul posto, dove hanno trovato i quattro cuccioli di razza meticcia, visibilmente spaventati e bisognosi di aiuto.



I Carabinieri hanno avviato subito le procedure per garantire il soccorso necessario. È stato attivato il servizio veterinario della ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti, che è intervenuto sul posto insieme al servizio di accalappiamento. Alle 18:30, i cuccioli sono stati trasportati al canile sanitario di Lanciano, dove hanno ricevuto le prime cure mediche.

"Questa operazione mette in luce non solo l’efficienza e il coordinamento dei Carabinieri, ma anche la grande sensibilità dei forestali verso la tutela degli animali e dell’ambiente, in quanto è fondamentale proteggere anche chi non ha voce per chiedere", hanno sottolineato i Carabinieri Forestali. "Un plauso va anche al cittadino che ha prontamente segnalato l’accaduto, dimostrando come la collaborazione tra istituzioni e cittadini sia fondamentale per combattere fenomeni come l’abbandono degli animali".