La Sieco Akea Illude e poi Cede contro l'Aurispa Links Per La Vita Lecce. Finisce 1-3.

Non riesce ancora a sbloccarsi la Sieco Service Akea Ortona che dopo un avvio brillante, vincendo il primo set, cade vittima di una tenace Aurispa Links Per La Vita Lecce. Come già accaduto in precedenza, gli abruzzesi, dopo un buon avvio si fanno prendere le misure a muro. Sofferenza anche in ricezione con gli avversari che segnano dieci aces. Ospiti bravi a difendere ogni pallone. Anche quando la palla è a millimetri dal toccare terra, i pugliesi riescono a rigiocarla con successo. Buona la prestazione di Rossato che mette a segno sei muri, un ace e un totale di 29 punti.

La prossima occasione per tornare a muovere la classifica arriverà Domenica 9 febbraio alle 18.00 quando gli impavidi saranno di scena a Napoli contro la locala Gaia Energy. L'imperativo è lavorare per uscire dalle sabbie mobili.

IN BREVE

La Sieco Akea parte male nel primo set, soffrendo in ricezione e rendendo facile il gioco agli avversari che partono forte (2-6). Coach Denora capisce la situazione e interrompe il gioco. Ottima mossa. Ci pensano un buon turno al servizio di Del Vecchio e un muro di Bertoli ad avvicinare gli ortonesi agli avversari (7-8). Sul 10-8 è la volta di Ambrosio a richiamare i suoi sulla panca. Anche questa mossa si rivela buona: Lecce trova la via di riportare dapprima il parziale in equilibrio e poi addirittura di tentare una mini-fuga presto stoppata dai bianco azzurri. Il parziale è un'altalena. Rossato trascina i suoi sul +3 e così sul 19-16 Ambrosio e di nuovo a colloquio con la squadra. Sieco Akea che porta avanti un buon cambio palla. Nel Secondo Set Lecce trova subito il Break e Ortona insegue con un Rossato in vena (2-4). Cresce il muro di Ortona e i padroni di casa trovano l'aggancio (8-8). A metà parziale le due squadre sono sul binario dell'equilibrio. Il finale vede gli ospiti in vantaggio per lo sprint. Lecce è brava a chiudere Rossato e, sul 17-20 può andare in controllo. Alla fine i pugliesi pareggiano il conto 21-25. Terzo Set che si apre come il precedente: Lecce trova subito il punto break (2-4) affidandosi ad un muro efficiente che riesce a fermare gran parte degli attacchi Ortonesi. Sul 5-9 Coach Denora deve interrompere il gioco. Lecce continua a macinare gioco, grazie a una grande capacità di difendere e ricostruire. Il divario tra le due squadre si allarga così sul 10-17, Denora chiama il suo secondo tempo a disposizione. Lecce sembra aver trovato la chiave per scardinare Ortona e va al rush-finale forte di un discreto vantaggio (18-22). Ortona accorcia leggermente ma il parziale è ormai compromesso e il primo punto in palio va a Lecce 21-25. Quarto Set, medesimo copione. Lecce trova subito il punto break 2-4, La Sieco Akea è costretta a inseguire 2-4. Tanti gli errori dai nove metri per gli ortonesi; errori che complicano ulteriormente la situazione. Il set è a metà e Lecce è in vantaggio 8-13. Guizzo impavido che rosicchia due punti ma per poi spegnersi inesorabilmente. Ortona non va oltre il quindicesimo punto e Lecce festeggia il bottino pieno.

LA GARA

PRIMO SET

La Sieco Service Akea Ortona, ancora orfana di Capitan Leo Marshall parte con il palleggiatore Pinelli e l'opposto Rossato. Schiacciatori Bertoli e Del Vecchio con la coppia centrale formata da Pasquali e Arienti. Libero Broccatelli.

Gli ospiti si dispongono in campo con Fabroni regista e Penna opposto. Schiacciatori Meletto e Deserio, centrali Iannacone e Mazzone. Libero Cappio.

Dopo il minuto di raccoglimento in memoria dell'allenatrice Simonetta Avalle la palla è tra le mani di Arienti per il primo servizio. Mazzone attacca lungo 1-0. Fabroni di prima intenzione 1-1. Lungo anche il servizio dello stesso Mazzone 2-2. Fuori l'attacco al centro di Pasquali, che cicca un po' il pallone 2-3. Ace di Maletto 2-5. Rossato 3-6. Ace anche per Del Vecchio 4-6. Muro di Bertoli 6-7. Ancora Bertoli, ma stavolta in attacco 7-8. Ace di Rossato 9-8. Out l'attacco di Mazzone 10-8. Penna ferma Bertoli 10-11. Del Vecchio fermato dal muro di Maletto 11-13. Pipe di Bertoli 13-13. Mazzone tira malamente fuori la sua pipe senza muro 15-14. Rossato finta la botta e poi gira il polso per una precisa palla piazzata 18-16. Rossato trova anche il muro del 19-16. Penna sbaglia dai nove metri 22-19. È forte l'attacco di Del Vecchio, il muro non può nulla 23-20. Ace di Maletto 23-22. Fuori il muro ospite 24-22. Fuori l'attacco di Iannacone e set ad Ortona 25-22.

SECONDO SET

A segno Bertoli, che riconquista il cambio palla 1-2. Tocca il muro di Ortona 2-4. Fuori il servizio di Deserio 5-6. Bene Pasquali al centro 7-7. Rossato rompe il muro 8-7. Arienti impatta bene 10-10. Muro di Del Vecchio che intuisce il pallonetto 12-11. Rossato 14-12. Pasquali fermato a muro 15-15. Ace di Penna 15-16. Lo stesso, poco dopo sbaglia malamente servendo sulla rete 16-16. Bravo Maletto 17-18. L'opposto di Ortona impatta sul muro 17-20. Bertoli 18-20. Non passa l'attacco di Rossato 19-23. Del Vecchio riconquista palla 20-23. È all'incrocio delle righe l'attacco di Deserio 20-24. Azione lunga con tante occasioni da ambo le parti, ma alla fine è Penna che chiude 21-25.

TERZO SET

Al servizio c'è Pasquali e Rossato fa muro 1-0. Mazzone spacca il muro di Ortona 2-2. Deserio ferma Bertoli con un buon muro 2-4. Fuori il muro di Ortona 4-6. Fuori di poco la diagonale stretta di Del Vecchio 4-7. Iannacone sbaglia dai nove metri 5-7. Gran muro di Maletto 5-9. Fuori la palla di Bertoli 6-11. Maletto ammette il tocco a muro 8-12. Il muro di Iannacone nulla può sull'attacco di Rossato 9-13. Ace di Iannacone 10-17. Out il servizio ortonese 11-18. Muro di Rossato 13-19. La pipe di Iannacone sibila fuori 14-19. Il servizio di Rossato è sulla rete 15-21. Invasione di Penna 19-23. Muro di Rossato 20-23. Chiude l'ex Ferrato 21-25.

QUARTO SET

Ferrini mette in equilibrio 1-1. Buona la diagonale di Rossato 2-1. Il Servizio di Del Vecchio si spegne sul nastro 2-2. Fuori l'attacco di Rossato 2-3. Pasquali non passa 2-4. Bertoli 4-5. Lungo il servizio di Rossato 4-6. Non c'è tocco sull'attacco di Arienti 5-8. Del Vecchio con una buona diagonale passa sopra al muro 7-9. Ace fortunoso di Penna con il nastro che blocca la palla e la fa cadere a piombo nel campo di Ortona 7-11. Gran muro di Rossato 8-11. Stessa fortuna al servizio, questa volta capita a Giacomini 10-13. Rossato prende muro 11-15. Ancora murato l'opposto di Ortona 11-16. Del Vecchio porta acqua al suo mulino 13-18. Muro di Giacomini 14-19. Iannacone al centro 14-20. Ace di Penna 14-21. Incomprensione tra Broccatelli e Pinelli. La classica situazione de la prendo io, la prendi tu e non la prende nessuno 14-22. Ace di Penna 14-23. Del vecchio purato 14-24. Fuori il muro di Bertoli 15-25.

Sieco Service Akea Ortona - Aurispa Links Per La Vita Lecce 1-3

Durata Set: 29' / 27' / 29' / 23'

Durata Totale: 1h 48'

Arbitri: Proietti Deborah (Perugia) - Galtieri Andrea (Perugia)

Sieco Akea Ortona: Pinelli, Pasquali 5, Broccatelli (L) 55% pos. 27% perf., Bertoli 11, Giacomini 2, Del Vecchio 12, Di Tullio, Marshall n.e. Torosantucci n.e., Rossato 29, Di Giunta, Arienti 5, Alcantarini n.e, Di Giulio. Allenatore: Denora Caporusso. Vice: Di Pietro.

Muri Punto: 10 – Aces: 3 – Errori Al Servizio: 10

Aurispa Links Per La Vita Lecce: Mazzone 8, Fabroni 2, Ferrini 6, Cappio (L) 63% pos. 37% perf., D'Alba, Colaci n.e., Penna 26, Coppa n.e., Iannacone 13, Deserio 7, Maletto 15, Bleve (L) % pos. %perf., Cimmino. Allenatore: Ambrosio. Vice: Bramato.

Muri Punto: 13 – Aces: 10 – Errori Al Servizio: 11