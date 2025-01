Ortona: scende di poco la popolazione a fine 2024

A fine anno si fanno anche i bilanci demografici, e ci si conta : quanti ne siamo a Ortona ?

La Città di Ortona fa registrare un piccolo decremento della popolazione residente al 31 dicembre 2024.

Al fine 2023 Ortona aveva 22.346 abitanti, mentre a fine 2024, all’Anagrafe della Città di Ortona, risultavano iscritte 22.233 persone; con una diminuzione di 123 residenti.

Ci sono 137 italiani in meno ( i residenti di cittadinanza italiana sono passati da 21.135 nel 2023 a 20.998 nel 2024)

Sono aumentati di 15 i residenti con cittadinanza di paesi dell’Unione Europea: erano 551 a fine 2023 e 566 a fine 2024.

Sono aumentati di 9 i residenti con cittadinanza di paesi extra UE: erano 660 a fine 2023 e 669 a fine 2024.

Diminuiscono i nati : - 29, passando da 146 nel 2023 a 117 nel 2024.

Diminuiscono i decessi - 16 : nel 2023 sono venute a mancare 291 persone , nel 2024 sono decedute 275 persone.

Nel 2024 hanno preso la residenza a Ortona 55 persone in meno rispetto al 2023, infatti si sono registrate nell’anagrafe dei residenti in 463 nel 2023 e in 408 nel 2024

E’ sceso il 85 il numero delle persone che hanno tolto la residenza da Ortona. Nel 2023 ci sono stati 454 gli “ emigrati “ scesi a 369 nel 2024.

Diminuiscono le nuove unioni: 7 in meno.

Meno 14 matrimoni concordatari passati dai 30 del 2023 a 16 del 2024 ,

aumentano di 6 le unioni con rito civile: 24 nel 2023 e 30 nel 2024,

è stata registrata una sola unione civile nel 2024

( dati forniti dall’ Ufficio Anagrafe - Settore Affari Generali e Servizi alla Persona della Citta di Ortona )