Giovanni Caravelli, orgoglio abruzzese, protagonista della liberazione di Cecilia Sala

Il consigliere regionale Francesco Prospero, presidente dell’Osservatorio sulla Legalità, annuncia la presentazione di una risoluzione di encomio per Giovanni Caravelli, figura di spicco nel panorama della sicurezza nazionale e internazionale.



“Giovanni Caravelli incarna i valori più alti della nostra terra: il coraggio, la dedizione e il profondo senso di giustizia. Il suo intervento decisivo per la liberazione della giornalista Cecilia Sala è un atto che onora non solo l’Abruzzo, ma l’intero Paese, dimostrando come i principi di legalità e umanità possano fare la differenza anche nelle situazioni più critiche,” ha dichiarato Francesco Prospero.



Nato a Frisa, Caravelli ha rappresentato con fierezza il nostro territorio ai più alti livelli istituzionali, da Consigliere Militare ONU in Afghanistan a Direttore dell’Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna (AISE). Il suo operato testimonia come la legalità non sia solo un valore da difendere, ma un faro guida per azioni concrete che proteggono vite umane e rafforzano il prestigio internazionale dell’Italia.



“Come presidente dell’Osservatorio sulla Legalità, ritengo fondamentale celebrare chi, come Caravelli, ha dedicato la propria carriera a difendere la giustizia e la sicurezza, divenendo un esempio per le generazioni future,” ha aggiunto Prospero.



L’encomio rappresenta un tributo dovuto a una carriera che ha portato lustro all’Abruzzo e all’Italia, un riconoscimento a un uomo che ha saputo unire competenza, umanità e patriottismo in un percorso di straordinario valore.