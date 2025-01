La Sieco Akea Ortona batte la Domotek Reggio Calabria e stacca il biglietto per la Semifinale della Del Monte Coppa Italia Serie A3.

Due squadre che prima di fare i conti tra di loro, devono farlo con l'influenza. Entrambe le compagini registrano defezioni e atleti non nel pieno della forma ma la sorte, colpisce duro proprio gli ortonesi. Coach Denora deve rinunciare infatti al Capitano Leo Marshall (che cede per oggi la fascia a Matteo Bertoli) e al centrale Lorenzo Pasquali. Gara che ha visto primeggiare la Sieco Akea Ortona per i primi due set, quando ha espresso al meglio la fase muro/difesa con conseguente contrattacco efficacie. Merito anche del Libero Broccatelli che si esibisce in guizzi prodigiosi per difendere la palla. I ragazzi di Coach Denora sono andati in sofferenza sul servizio degli ospiti, in special modo su quello dell'opposto Domenico Laganà, autore di tutti e cinque gli aces calabresi. Ben 14 i muri messi a segno dagli ortonesi e in questo fondamentale spiccano gli otto equamente divisi tra il bomber Rossato e il centrale Arienti.

Un passaggio del turno che mancava da diverse stagioni e che consentirà alla Sieco Akea Ortona di affrontare la regina del girone bianco: la Personal Time San Donà di Piave che ha superato per 3 set a 0 la quarta forza del suo girone: Gabbiano FarmaMed Mantova.

L'altra semi finalista del Girone Blu è la Romeo Sorrento che si è sbarazzata in casa per tre set a zero della JV Gioia Del Colle. Ai Campani toccherà la sfida la Volley Belluno, seconda del Raggruppamento Bianco.

Attualmente le semifinali sono in programma mercoledì 29 gennaio alle 20.30 ma potrebbero arrivare cambiamenti se una delle società semifinaliste avanzasse la candidatura ad ospitare le Final Four.

«I ragazzi si sono espressi egregiamente nella fase muro-difesa», osserva Coach Denora. «Nonostante le assenze la squadra ha disputato una grande partita e abbiamo dimostrato che qualsiasi persona possa mancare, chi prende il suo posto non si fa di certo trovare impreparato. Felicissimi per questo successo»

Il Capitano in campo Matteo Bertoli: «Per battere Reggio Calabria abbiamo avuto davvero tanto carattere. Complimenti a noi che siamo riusciti a stringere i denti dopo un terzo set nel quale oggettivamente loro hanno giocato meglio ma nel quarto ci siamo riscattati alla grande conquistando una meritata vittoria».

LA GARA IN BREVE

Le prime battute del primo set non sono letteralmente delle migliori. Entrambe le squadre si dimostrano molto fallose dai nove metri. È la Sieco Akea però la squadra che al pronti-via è costretta ad inseguire. Con tenacia e pazienza i ragazzi di Coach Denora con una buona fase muro/difesa riescono a ribaltare la situazione a metà parziale. Anche lo sprint-finale vede Ortona in vantaggio con un margine ampio che le permette di assorbire anche il colpo di due aces consecutivi di Laganà.

Ortona forte anche nelle prime fasi del secondo set riuscendo subito a trovare modo di mettere distanza tra sé e gli avversari. Reggio che non riuscirà a tornare in gioco favorendo la vittoria netta dei padroni di casa.

Meglio i calabresi, invece, nel terzo set. La Sieco va subito sotto 2-6. La gara si fa frenetica e se gli ospiti hanno una gran voglia di riaprire i giochi, Ortona non trova il ritmo partita che l'aveva contraddistinta. Reggio Calabria vince il set e riapre la gara.

I tifosi locali si aspettavano una reazione di squadra, nel quarto set e infatti così è. La Sieco torna a macinare gioco e apre subito un discreto margine con la Domotek. Margine che andrà assottigliandosi durante il parziale, con gli ortonesi che soffrono il servizio degli ospiti. Finale di parziale acceso ed avvincente con le due squadre impegnate in una serie di sorpassi e controsorpassi. È Rossato ad esaltarsi sul finale e chiude la ricostruzione che regala alla Sieco Akea Ortona una qualifica alle semifinali della Del Monte Coppa Italia.

PRIMO SET:

La Sieco Service Akea Ortona è in campo con la diagonale palleggiatore-opposto formata dalla coppia Pinelli-Rossato. Gli schiacciatori Bertoli e Del Vecchio mentre al centro ci sono Arienti e Giacomini. Broccatelli è il Libero.

Reggio Calabria risponde con Esposito al palleggio e Laganà opposto. Zappoli e Murabito a schiacciare in posto 4. Al centro Stufano e Stufano con De Santis nel ruolo di Libero.

Out la diagonale di Rossato 1-3. Laganà serve fuori 2-4. Bertoli passa 4-6. Troppo lunga la palla di Laganà 5-6. Arienti fermato a muro 6-8. Fuori il servizio float di Bertoli 7-9. La pipe di Bertoli sfonda il muro 10-10. Forte e in campo la diagonale di Rossato 15-13. Murabito serve malamente sulla rete 16-14. Muro di Pinelli che colpisce involontariamente Zappoli sul volto 17-14. Ace di Bertoli 19-15. Anche Zappoli sbaglia il servizio 20-16. Fuori l'attacco in parallela di Laganà 22-19. Doppio Ace stavolta per Laganà, 23-20. Fuori di poco il terzo servizio 24-20. Errore dai nove metri per Del vecchio 24-21. Imitato poco dopo da Lazzaretto 25-21.

SECONDO SET.

Subito Forte la Sieco in vantaggio 4-0. Non una buona palla per Laganà che si vede costretto all'errore 5-1. Murone di Giacomelli 12-6. Muro anche di Rossato 14-7. Invasione fischiata a Reggio 17-8. Di Tullio, fa il Di Tullio, entra per servire a trova l'ace 19-9. Fuori l'attacco di Rossato 23-11. Bertoli trova il set point con una diagonale stretta 24-11. Ancora Bertoli che sebbene non faccia ace, mette in difficoltà la ricezione degli avversari 25-11.

TERZO SET

Subito punto della Sieco 1-0. Lazzaretto tira forte 1-1. Bertoli in pipe 2-2. Laganà 2-4. Fuori la diagonale di Rossato 2-6. Fuori anche l'attacco di Bertoli 3-8. Sulla rete il servizio di Lazzaretto 4-8. La palla dai nove metri di Rossato si ferma sulla rete 5-10. Sbaglia anche Laganà 9-13. Il muro non tocca l'attacco di Rossato 13-15. Ortona ricostruisce e finalizza con Del Vecchio 15-16. Gran muro di Arienti 16-17. Coach Denora concede del riposo ai suoi facendo entrare in pianta stabile Di Tulio e Di Giulio. Il servizio della Sieco Akea è fuori 17-23. Ace di Laganà 17-24. Il muro di Ortona annulla il primo set-point 18-24. Gli ospiti trovano la diagonale del 19-25.

QUARTO SET

È la Domotek a Servire ma Giacomini fa punto per Ortona 1-0. Fuori l'attacco di Laganà 2-0. Passa Lazzaretto 4-2. Fuori l'attacco di Laganà 5-2. Gran palla al centro di Arienti 6-3. Del Vecchio la piazza in diagonale 9-5. Ace di Laganà 10-8. Fuori lo smash di Esposito 11-8. Buono l'attacco di Laganà 12-11. La schiacciata di Del Vecchio pizzica la linea di fondocampo 15-12. Bertoli ha buon gioco con le mani del muro 17-14. Il muro di Arienti finisce nel campo ortonese 17-17. Bertoli conquista il cambio palla 18-17. Bertoli murato 18-19. Pallonetto di Del Vecchio 21-21. Ortona difende e ricostruisce 22-21. Rossato 23-22. Pallonetto di Bertoli, match point 24-23. Ortona ricostruisce e ci pensa Rossato a mettere a terra una palla che scotta. 25-23.

Sieco Akea Ortona – Domotek Reggio Calabria

Durata Set: 25'/ 20'/ 27'/ 27'

Durata Totale: 1h 39'

Arbitri: STELLATO Giuseppina (Caserta) e FONTINI Simone (Aprilia)

Sieco Akea Ortona: Pinelli 1, Pasquali n.e., Broccatelli (L) 62% pos – 47% perf, Bertoli 22, Giacomini 4, Del Vecchio 19, Marshall n.e., Di Tullio 1, Torosantucci n.e., Rossato 16, Di Giunta n.e, Arienti 5, Alcantarini n.e., Di Giulio. Allenatore: Denora Caporusso. Vice: Di Pietro.

Muri Punto: 14 – Aces: 3 – Battute Errate: 15

Domotek Reggio Calabria: De Santis (L) 82% pos – 59% perf, Giuliani n.e., Stufano 5, Galipò n.e., Guarienti Zappoli 4, Picardo 4, Lopetrone (L) % pos – % perf, Esposito, Lamp n.e., Murabito 1, Laganà 22, Soncini, Lazzaretto 19. Allenatore: Polimeni Vice: Dal Pozzo

Muri Punto: 5 – Aces: 5 – Battute Errate: 14