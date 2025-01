Akea Ortona nella tana della forte JV Gioia Del Colle

Dopo la bella ed esaltante vittoria contro la capolista Romeo Sorrento, i ragazzi impavidi affronteranno domenica 5 gennaio un'altra big del torneo, la JV Gioia Del Colle. Quarta forza del campionato, con all'attivo 24 punti, gli stessi della SIECO Akea Ortona, i pugliesi vantano un roster che gli addetti ai lavori non possono che definire "di categoria superiore". A prescindere però dal turno di riposo che tutte le quadre saranno costrette ad affrontare, attualmente gli ortonesi hanno una gara in meno rispetto ai prossimi avversari, in attesa che il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI prenda la sua decisione in merito all'impugnazione del provvedimento della Corte Sportiva d'Appello, che ha disposto la ripetizione della gara con l'Aurispa Alessano Lecce.

I prossimi avversari degli impavidi sono imbattuti da due turni consecutivi, avendo superato Castellana Grotte e Lecce. All'andata le due squadre hanno messo in scena una gara ad altissima intensità che alla fine ha visto la Sieco Akea Ortona trionfare al tie-break.

«La gara di Sorrento ci ha dato una grande carica di energia, che stiamo sfruttando al massimo negli allenamenti di questa settimana», dice Coach Denora. «Energia che vogliamo portare con noi sul campo di Gioia. Ci aspetta una vera battaglia, in un ambiente infuocato e in uno scontro diretto che qualsiasi formazione vorrebbe disputare. Siamo appaiati in classifica e entrambe le squadre puntano a staccarsi. Cercheremo di esprimere al meglio il nostro gioco, puntando sul lavoro di muro-difesa che potrebbe rivelarsi decisivo, pur sapendo che dovremo lottare fino all'ultimo punto».

La coppia arbitrale formata dai signori Vecchione Rosario e Sumeraro Fabio darà il fischio di inizio alle ore 18.00. Come sempre sarà possibile seguire la diretta streaming sulla home page del sito impavidapallavolo.it.