Canosa Sannita, arriva la befana: l’evento con i commercianti del posto

Domenica 5 gennaio a Canosa Sannita è in programma “Aspettando la Befana”, uno degli ultimi appuntamenti natalizi previsti in paese. L’iniziativa, dedicata in particolare a bambini e famiglie, si terrà in via Garibaldi a partire dalle ore 17. Divertimento, musica e gastronomia saranno le peculiarità della festa che vedrà protagonisti i commercianti del posto e troverà nell’azienda Buccimpianti una preziosa collaborazione.

Verranno installati stand gastronomici, mentre lo show del gruppo MadamaMela permetterà ai presenti di cantare e ballare a ritmo di musica. Per i più piccoli sarà allestita una vera e propria casa della Befana dove potranno trascorrere insieme momenti ludici. Ma non solo, perché alle 18:30 inizierà l’estrazione della tombolata dei commercianti che prevede premi sostanziosi.

Si prospetta, quindi, una domenica movimentata a Canosa Sannita, come d’altronde un po' tutto il periodo natalizio. Sono state tante, infatti, le iniziative portate avanti in queste settimane grazie anche a un cartellone di eventi stilato dall’amministrazione comunale, in collaborazione con la Pro loco, attraverso il quale si è cercato di coinvolgere tutti e supportare in particolare le attività commerciali.